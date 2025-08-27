حمله یمن با موشک بالستیک فراصوت به فرودگاه بن گوریون

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز چهارشنبه از عملیات نظامی ویژه برای هدف قرار دادن فرودگاه بن گوریون با یک موشک بالستیک فراصوت از نوع فلسطین ۲ خبر داد.

وی گفت که این عملیات با موفقیت انجام و منجر به فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه و تعلیق فعالیت فرودگاه بن گوریون شد.

سریع افزود که این عملیات برای یاری مظلومیت ملت فلسطین و مجاهدان آن و در پاسخ به جنایت‌های کشتار جمعی و گرسنه نگه داشتن مردم غزه توسط دشمن انجام شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که اعتراف سراسر جهان به حجم رنج مردم غزه شامل گرسنگی، محاصره و تجاوز، امت عربی و اسلامی را در برابر مسئولیتی دینی و تاریخی بزرگی قرار می‌دهد.

وی از امت عربی و اسلامی که از لحاظ دینی، انسانی و اخلاقی مکلف هستند، خواستار اقدام برای پایان قحطی، رفع محاصره و توقف حملات به غزه شد.

سریع با اشاره به اینکه یمن به وظیفه خود در قبال مظلومان در فلسطین ادامه می‌دهد، گفت که یمن از موضع خود در یاری غزه با هر چالش و پیامدی که داشته باشد، تا رفع محاصره غزه و توقف حملات ادامه می‌دهد.