دکتر مهدی برقعی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

خبرنگار: آقای دکتر، بسیاری از داوطلبان بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور دچار سردرگمی میشوند. به نظر

شما انتخاب رشته چه جایگاهی در موفقیت تحصیلی دارد؟

دکتر مهدی برقعی: انتخاب رشته در واقع حلقه اتصال بین تلاشهای داوطلب در سالهای دبیرستان و

مسیر تحصیلی و شغلی آینده اوست. اگر این انتخاب با دقت و آگاهی انجام نشود، حتی رتبه های عالی هم

میتواند به نتایج نامطلوب منجر شود. به همین دلیل، ما همیشه میگوییم انتخاب رشته، آزمونی به مراتب

مهمتر از خود کنکور است .

خبرنگار: چه معیارهایی برای یک انتخاب رشته اصولی باید در نظر گرفته شود؟

برقعی: انتخاب رشته درست بر سه پایه استوار است :

1. علاقه و استعداد فردی: دانشجویی که صرفا بر اساس اصرار خانواده یا جو عمومی وارد رشتهای

میشود که علاقهای به آن ندارد، معمولاً در نیمه راه دچار فرسودگی میشود .

2. کیفیت علمی دانشگاه: شرایط آموزشی، سطح هیئت علمی، امکانات پژوهشی و جایگاه دانشگاه در

کشور و حتی منطقه، تأثیر مستقیمی بر آینده فرد دارد .

3. آینده شغلی و نیاز بازار کار: برخی رشتهها محبوبیت بالایی دارند، اما فرصت شغلی محدودی در

بازار دارند. برعکس، رشتههایی هستند که کمتر شناخته شدهاند، اما آینده شغلی مطمئنتری دارند .

خبرنگار: چه اشتباهاتی در فرآیند انتخاب رشته بیشتر دیده میشود؟

برقعی: رایجترین اشتباه، تصمیمگیری احساسی و شتابزده است. بسیاری از داوطلبان تحت تأثیر دوستان

یا توصیههای غیرکارشناسی، انتخابهایی میکنند که متناسب با شرایط و استعداد آنها نیست. اشتباه

دیگر، بیتوجهی به ترتیب اولویتهاست؛ برخی داوطلبان رشتهای را که علاقه اصلیشان است در

اولویتهای پایین میگذارند و در نهایت شانس ورود به آن را از دست میدهند .

خبرنگار: نقش خانوادهها در این تصمیمگیری چقدر مهم است؟

برقعی: خانوادهها باید نقش مشاور و حامی را ایفا کنند، نه تصمیمگیرنده اصلی. متأسفانه در برخی موارد،

والدین بر اساس تجربیات یا آرزوهای شخصی خود، انتخابهایی را به فرزندشان تحمیل میکنند. این

رویکرد در درازمدت میتواند باعث نارضایتی و حتی ترک تحصیل شود. بهترین کار این است که

خانوادهها همراه داوطلب تحقیق کنند و او را در مسیر شناخت بهتر علایق و تواناییهایش یاری دهند .

خبرنگار: نگاه شما به آینده بازار کار برای داوطلبان چیست؟

برقعی: داوطلبان باید بدانند که جهان امروز به سمت مهارتمحوری حرکت میکند. صرف داشتن مدرک

دانشگاهی تضمینکننده شغل نیست. بنابراین هنگام انتخاب رشته باید علاوه بر نام رشته، به مهارتهایی

که در طول تحصیل به دست میآورند و میزان انطباق آن با نیازهای آینده بازار کار توجه کنند. برای

مثال، ترکیب رشتههای کلاسیک با مهارتهای فناوری اطلاعات یا زبانهای خارجی میتواند شانس

موفقیت فرد را چند برابر کند .

خبرنگار: در پایان، چه توصیهای به داوطلبان دارید؟

برقعی: توصیه میکنم انتخاب رشته را مانند یک پروژه جدی در نظر بگیرند. تحقیق کنند، با متخصصان

مشورت کنند، و عجله نکنند. در نهایت، هیچ تصمیمی مهمتر از انتخاب رشته برای آینده تحصیلی و شغلی

نیست. همانطور که بارها گفتهام، این انتخاب، سرنوشتساز است

خبرنگار : آقای دکتر داوطلبان کنکور به چه شیوه ای میتونند با مرکز انتخاب رشته شما در ارتباط باشند ؟

برقعی : داوطلبان عزیز میتوانند یا از طریق سایت ما و یا از طریق تماس تلفنی با ما در ارتباط باشند

www.drborqei.org

شماره تماس : 09918546805

