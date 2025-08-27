En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مجمع سالیانه فدراسیون والیبال به تعویق افتاد/ دستور لغو چگون صادر شد؟

مجمع عمومی سالیانه ۱۴۰۴ فدراسیون والیبال فردا برگزار نخواهد شد و تاریخ برگزاری آن متعاقبا اعلام می گردد.
کد خبر: ۱۳۲۵۰۹۸
| |
595 بازدید

مجمع سالیانه فدراسیون والیبال به تعویق افتاد/ دستور لغو چگون صادر شد؟

 

به گزارش تابناک به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، برگزاری مجمع عمومی سالیانه ۱۴۰۴ فدراسیون والیبال که قرار بود ساعت ۱۰ صبح فردا پنجشنبه ششم شهریور در آکادمی ملی المپیک به صورت نیمه حضوری و آنلاین با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون والیبال به تعویق افتاد و زمان جدید برگزاری این مجمع متعاقبا اعلام می گردد.

خبرهای رسیده به تابناک، از ابلاغ ناگهانی لغو مجمع از سوی مدیران وزارت ورزش حکایت دارد که بعد از انتقادات اخیر شریفی بازیکن ملی پوش از دولت و وزارت ورزش به دلیل حمایت نکردن از والیبالیست ها، خواستار برخورد فدراسیون با او شده اند اما به دلیل محقق نشدن این خواسته عجیب، در اقدامی عجیب‌تر و کمتر از ۲۴ساعت مانده به برگزاری مجمع عمومی فدراسیون والیبال، این بار دستور لغو مجمع فدراسیون را صادر می کنند.

حال باید دید تصمیم وزیر ورزش و مجموعه دولت در برابر ابلاغیه عجیب مدیرانش آن هم در هفته دولت چه خواهد بود. دولتی که رئیس آن همواره بر ضرورت شنیدن نظرات و انتقادات تاکید کرده و دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
والیبال دپارتمان والیبال ایران وزارت ورزش فدراسیون والیبال خبر فوری
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار جدی فدراسیون جهانی به والیبال ایران
فهرست تیم ملی برای لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۵
شروع ایران با برد در والیبال قهرمانی جهان
ایران با شکست بلژیک به یک چهارم نهایی رسید
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۳۵۸ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۴۵ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۰ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۸ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۶۹ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005YiY
tabnak.ir/005YiY