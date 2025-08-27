به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک آینده؛ شرکت صرافی آینده طی سال 1403 با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی، بهعنوان با ارزشترین دارایی خود، ضمن چابکسازی سازمان در راستای تمرکز بر توانمندسازی سرمایهانسانی، توانست علاوه بر افزایش بهرهوری، در کاهش هزینههای خود نیز موفق عمل کند.
این کاهش هزینه در قالب ارزشآفرینی بیشتر برای مشتریان و کاهش زمان چرخه ارائه خدمت به مشتریان نمود یافت که در نهایت با کاهش 40 درصدی هزینهها اعم از هزینههای اداری و عمومی و افزایش سایر درآمدهای خود به افزایش سودآوری 80 درصدی این شرکت در پایان سال 1403 منتهی گردید.
