کمبود داور قابل اعتماد و در دسترس نبودن چنین داورانی برای کمیته و دپارتمان داوری باعث شد پیام حیدری هر دو بازی حساس و بزرگ در دو هفته گذشته را سوت بزند که البته در هر دو دیدار هم عملکرد خوبی داشت.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اعتراض و گلایه صریح رئیس فدراسیون فوتبال نسبت به عملکرد داوران در لیگ برتر فصل گذشته با وجود استفاده از VAR، ارائه آمار رسمی اشتباهات توسط مهدی تاج، برگزاری کلاس دانشافزایی پیشفصل برای داوران و حتی موج گسترده اعتراض اهالی فوتبال، هیچکدام دلیلی برای تأثیر در بهبود وضعیت داوری و کاهش اشتباهات پرتعداد تاثیرگذار نیست. مطمئناً ماجرا از جای دیگری با مشکل مواجه است و طبیعتا تا آن رفع نشود، اوضاع هم تغییر محسوسی نخواهد داشت.
لیگ برتر دوره بیستوپنجم که حالا دو هفته از مسابقات آن سپری شده در حالی آغاز شد که خبری تکراری اما همچنان عجیب در آستانه شروع بازیها منتشر شد. دانیال داوری در مراسم دانشافزایی داوران اعلام کرد پس از انجام تستهای مختلف پزشکی و آمادگی جسمانی طبق دستورالعمل فیفا، ۲۵ داور و کمکداور نتوانستند خود را برای سوت زدن و پرچم زدن به لیگ برتر برسانند. طبق صحبتهای رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال، ۱۳ کمک داور و ۱۲ داور از جمله بیژن حیدری و امیر عرببراقی نتوانستند تستهای آمادگی جسمانی را به دلایل مختلف با موفقیت طی کنند و از قضاوت در هفتههای ابتدایی لیگ برتر محروم شدند.
اینکه چطور این تعداد از داوران موفق به عبور از تستها نمیشوند، پرسشی مهم است و از آن مهمتر اینکه داورانی که تستها را با موفقیت پشت سرمیگذارند، چرا در همین هفتههایی ابتدایی که نه حواشی خاصی به وجود آمده و نه فشاری مضاعف به آنها تحمیل شده، چنین پراشتباه بازیها را به اتمام میرسانند و خیلی زود سوت حواشی و جنجال توسط (برخی) آنها به صدا در میآید.
در جریان دیدار فولاد و ملوان که سهشنبه شب برگزار شد و بدین ترتیب پرونده هفته دوم مسابقات هم بسته شد، هواداران منتسب به فولاد بنری به ورزشگاه آوردند که نشان از آغاز خیلی زود جنجالهای داوری داشت. موعود بنیادیفر در دیدار فولاد - چادرملو که با شکست فولادیها به پایان رسید، دو تصمیم جنجالی برای اخراج بازیکن فولاد و پنالتی علیه این تیم اهوازی گرفت که حواشی زیادی به همراه داشت. در حالی که تیم یحیی گلمحمدی در هفته دوم لیگ برتر میزبان ملوان بود، هواداران فولاد بنری در دست داشتند که روی آن یک متن تهدید آمیز خطاب به بنیادیفر نوشته شده بود: «از کمیته داوران تقاضا میشود برای حفظ جان موعود بنیادیفر، امسال برای قضاوت داوری او را به اهواز نفرستند.»
در این شرایط کمیته داوران پیغام غیرمستقیمی صادر کرد؛ بنیادیفر محروم نیست. در واقع موعود که در هفته نخست با سوتهایش خبرساز شده بود، در هفته دوم در دو دیدار سپاهان - پرسپولیس و استقلال - ذوبآهن در جایگاه داور VAR حضور داشت.
مشخصاً مردود شدن تعداد زیادی از داوران سرشناس فوتبال ایران چالش بزرگی برای کمیته داوران فدراسیون فوتبال است و کار اعضای دپارتمان داوری را برای چینش داوران دشوار کرده است. در واقع نهتنها هنوز مشکل ایجاد زیرساختهای مرتبط با فناوری کمک داور ویدیویی حل نشده که برخی داوران آموزش دیده نیز به دلیل عدم آمادگی جسمانی از دسترس خارج شدهاند. به اینها اضافه کنید که همچنان عدالت داوری برقرار نیست و هفته نخست فصل جدید لیگ برتر فقط در ۶ مسابقه از ۸ دیدار از تکنولوژی VAR استفاده شد و در سه دیدار از ۸ دیدار این هفته، اشتباهات فاحش داوری رخ داد.
نگاهی گذرا به آنچه در دو هفته نخست لیگ برتر جاری گذشت، خود گویای چالشی بزرگ است که همچنان در بخش داوری وجود دارد و ممکن است با از سرگیری بازیها پس از بازگشت تیمملی از تورنمنت کافا، بحرانساز شود. در این میان، کافی است به چند مورد که در فوتبال دنیا، چندان مرسوم و طبیعی نیست اشاره کنیم. از جمله آنها اینکه کمبود داور قابل اعتماد و در دسترس نبودن چنین داورانی برای کمیته و دپارتمان داوری باعث شد پیام حیدری هر دو بازی حساس و بزرگ در دو هفته گذشته را سوت بزند که البته در هر دو دیدار هم عملکرد خوبی داشت. او ابتدا قضاوت مصاف حساس تراکتور - استقلال در هفته نخست را برعهده داشت و در هفته دوم هم الکلاسیکو وطنی میان سپاهان و پرسپولیس با قضاوت او انجام شد.
وحید کاظمی دوشنبه هفته گذشته بازی پرسپولیس و فجرسپاسی را سوت زد و فردای آن به عنوان داور VAR بازی ملوان و سپاهان انجام وظیفه کرد. موعود بنیادیفر در هفته نخست داور VAR بازی پرسپولیس و فجرسپاسی بود و ۲۴ ساعت بعد دیدار چادرملو و فولاد خوزستان را در یزد قضاوت کرد که حاشیهساز شد. او در هفته دوم هم در دوبازی در اتاق VAR نشست! یا نمونه دیگر اینکه میثم حیدری بازی پیکان و استقلالخوزستان را سوت زد و یک روز بعد به عنوان کمک VAR در دیدار فولاد و ملوان ایفای نقش کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید