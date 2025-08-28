۱۰ تغییر انقلابی آیفون ۱۷ فاش شد

به گزارش تابناک؛ مراسم ویژه اپل برای رونمایی از سری آیفون ۱۷ و دیگر محصولات جدید اپل قرار است در تاریخ ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور) ساعت ۲۰ و ۳۰ به وقت ایران برگزار شود. دعوتنامه اپل که برای رسانه‌های تکنولوژی ارسال شده، نوید فصل تازه‌ای از گوشی‌های آیفون را داده است تا ورق بازار را همچنان سمت خود نگه دارد.

هنوز اطلاعات موثقی از آیفون ۱۷ منتشر نشده است، اما همان تصاویر رندر‌ها و مشخصاتی که گا‌ها فاش می‌شود، حکایت از چند تغییر استراتژیک مهم برای سری آیفون ۱۷ دارد که در ادامه به آنها پرداخته‌ایم.

نکته اول: آیفون ۱۷ در نسخه‌های استاندارد، پرو، پرو مکس و ایر وارد بازار خواهد شد؛ استراتژی جدید اپل برای عرضه این سری، حذف کامل مدل «پلاس» و جایگزینی آن با نسخه «ایر» اعلام شده است. به گفته برخی منابع، آیفون ۱۷ ایر با طراحی فوق باریک عرضه می‌شود. در واقع آیفون ۱۷ ایر باریک‌ترین (ضخامت ۵.۵ تا ۶.۲۵ میلی‌متری) و سبک‌ترین گوشی تاریخ اپل خواهد بود.

نکته دوم: ابعاد صفحه نمایش آیفون ۱۷ استاندارد از نسخه قبل (۶.۱ اینچ) کمی بزرگ‌تر خواهد بود؛ بنابراین آیفون ۱۷ استاندارد و نسخه پرو با نمایشگر ۶.۳ اینچی و آیفون ۱۷ احتمالا با نمایشگر ۶.۶ اینچی روانه بازار شود. بزرگ‌ترین نمایشگر هم با ابعاد ۶.۹ اینچی متعلق به آیفون ۱۷ پرو مکس خواهد بود.

نکته سوم: طبق شایعات بازار، سری آیفون ۱۷ با تغییرات در طراحی و بدنه همراه می‌شود. بر این اساس، دوربین پشتی آیفون ۱۷ ایر بصورت تکی و ۴۸ مگاپیکسلی شده است. از طرف دیگر، احتمالا شاهد حذف فریم تیتانیومی در مدل‌های پرو و جایگزی آن با آلومنیوم یا طراحی ترکیبی شیشه / آلومینیوم باشیم.

همچنین در مدل‌های پرو علاوه بر حذف برآمدگی مربعی دوربین و جایگزینی آن با برآمدگی افقی تمام‌عرض، لوگوی اپل هم کمی پایین‌تر درج شود. بدین ترتیب، شایعه بازگشت لبه‌های خمیدگی و باریک‌ترین شدن حاشیه این نسخ هم قوت گرفته است.

نکته چهارم: اپل از یک رنگ جدید برای عرضه سری پرو خبر داد؛ آیفون برای نخستین بار قرار است رنگ نارنجی (مسی) را به ترکیب رنگی آیفون ۱۷ اضافه کند. بدین ترتیب، سری‌های پرو در رنگ‌های مشکی، خاکستری، نقره‌ای، آبی تیره، نارنجی مسی و احتمالا سفید با افکت رنگین‌کمانی عرضه خواهند شد. سری استاندار آیفون ۱۷ هم اختمالا با رنگ سبز یا بنفش روانه بازار شود.

نکته پنجم: تمام مدل‌های آیفون ۱۷ به لطف پنل LTPO احتمالا نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی دارند. همچنین قابلیت Always-On بجز مدل استاندارد برای باقی مدل‌ها لحاظ شده است. علاوه بر این، مدل‌های پرو به پوشش ضدبازتاب و مقاوم در برابر خش مجهزند.

نکته ششم: دوربین سلفی تمام مدل‌های این سری تا ۲۴ مگاپیکسل ارتقا می‌یابد. دوربین آیفون ۱۷ پرو مکس ترکیبی از سه‌گانه ۴۸ مگاپیکسلی (واید، اولتراواید، تله‌فوتو) و فیلم‌برداری ۸ K است. مدل‌های پرو همچنین ممکن است به دیافراگم مکانیکی متغیر مجهز شوند تا کاربران کنترل بیشتری بر عمق میدان و نور ورودی لنز داشته باشند.

نکته هفتم: تمام مدل‌های آیفون ۱۷ از تراشه‌های سه‌نانومتری جدید شرکت TSMC استفاده می‌کنند که شامل تراشه A ۱۹ برای مدل‌های استاندارد و ایر و همچنین تراشه A ۱۹ Pro برای مدل‌های پرو خواهد بود؛ ظرفیت رم در مدل استاندارد همچنان ۸ گیگابایت است، در حالی که مدل‌های ایر و پرو از ۱۲ گیگابایت رم بهره می‌برند. همچنین احتمال می‌رود مدل‌های پرو برای بهبود دفع حرارت و عملکرد پایدارتر به سیستم خنک‌کننده Vapor Chamber مجهز شوند.

نکته هشتم: یکی دیگر از مهم‌ترین شایعات آیفون ۱۷ مربوط به حذف خشاب فیزیکی سیمکارت است. با این همه، تنها نسخه ایر کاملا بدون سیمکارت خواهد بود و احتمالا نسخه‌های استاندارد، پرو و پرو مکس در برخی کشور‌ها همچنان از سیمکارت فیزیکی استفاده کنند؛ علاوه بر این، سری آیفون ۱۷ به وای‌فای ۷ اپل مجهز است. حتی آیفون ۱۷ ایر هم احتمالا با مودم ۵ G اپل عرضه شود تا زمینه را برای خداحافظی با کوالکام آماده کند.

نکته نهم: پوشش فلزی باتری در سری آیفون ۱۷ علاوه بر انتقال بهتر حرارت، موجب افزایش دوام و کارایی باتری در استفاده‌های سنگین مانند فیلم‌برداری طولانی یا اجرای بازی‌های گرافیکی می‌شود. احتمالا ظرفیت باتری در مدل پرو مکس به عدد کم‌سابقه بیشتر از ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت برسد که با بهینه‌سازی مصرف انرژی در iOS، رکورد جدید طول عمر باتری را برای گوشی‌های آیفون کسب خواهد کرد.

نکته دهم: منابع از قابلیت شارژ بی‌سیم معکوس برای سری ۱۷ ایفون خبر داده‌اند؛ بنابراین، آیفون ۱۷ عملا به یک پاوربانک بی‌سیم تبدیل می‌شود که برای شارژ اپل واچ یا ایرپادز به‌ویژه هنگام سفر یا مواقع اضطراری کاربرد خواهد داشت.