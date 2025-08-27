En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دعوای دروغین وزیر و رئیس!

ویدیوئی از شب گذشته در فضای مجازی دست به دست می‌شود که به بازدید آقای سیمائی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از خوابگاه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی اختصاص دارد.
کد خبر: ۱۳۲۵۰۵۹
| |
957 بازدید
دعوای دروغین وزیر و رئیس!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ویدیوئی از شب گذشته در فضای مجازی دست به دست می‌شود که به بازدید آقای سیمائی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از خوابگاه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی اختصاص دارد.

 این ویدیو عمدتاً با عنوان «درگیری لفظی وزیر علوم با آقای آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی» منتشر می‌شود، حال آنکه پیگیری از وزارت علوم حاکیست که اساساً درگیری لفظی بین وزیر و رئیس دانشگاه شهید بهشتی رخ نداده است.

در مطلبی هم که وزارت علوم از این موضوع انتشار داده (https://www.msrt.ir/fa/news/۹۲۵۸۰)، به «انتقاد وزیر علوم از معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی» اشاره و تلویحاً درگیری لفظی با رئیس دانشگاه تکذیب شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر علوم دعوا رییس دانشگاه
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرپرست دانشگاه صنعتی شریف منصوب شد
واکنش وزیر علوم به بازگشت ضیا نبوی به زندان
وزیر علوم: بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
بهنوش بختیاری با گریم متفاوت در فیلم «سلام بازیگر»
چرا ۴۰ساله‌های امروز جوان‌تر از گذشته‌اند؟
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۲۴۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۴۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۸ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۱۰۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۹۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005Yhv
tabnak.ir/005Yhv