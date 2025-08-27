دعوای دروغین وزیر و رئیس!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ویدیوئی از شب گذشته در فضای مجازی دست به دست میشود که به بازدید آقای سیمائی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از خوابگاه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی اختصاص دارد.
این ویدیو عمدتاً با عنوان «درگیری لفظی وزیر علوم با آقای آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی» منتشر میشود، حال آنکه پیگیری از وزارت علوم حاکیست که اساساً درگیری لفظی بین وزیر و رئیس دانشگاه شهید بهشتی رخ نداده است.
در مطلبی هم که وزارت علوم از این موضوع انتشار داده (https://www.msrt.ir/fa/news/۹۲۵۸۰)، به «انتقاد وزیر علوم از معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی» اشاره و تلویحاً درگیری لفظی با رئیس دانشگاه تکذیب شده است.
