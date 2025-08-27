حمله اقتصادی ترامپ به هند اجرایی شد

تعرفه‌های ۵۰ درصدی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، بر واردات کالا از هند از روز چهارشنبه اجرایی شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که مقامات هندی از شهروندان خواسته‌اند بیش‌تر به خرید محصولات تولید داخل روی بیاورند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ این تعرفه‌ها بالاترین میزان تحمیل شده توسط ترامپ بر یک کشور آسیایی محسوب می‌شود و هدف آن مقابله با خرید نفت روسیه توسط هند اعلام شده است. پیش از این، ترامپ اجرای این تعرفه‌ها را که قرار بود واردات هندی‌ها را دو برابر کند، به تعویق انداخته بود تا فرصت مذاکره میان هند و آمریکا فراهم شود. با این حال، بر اساس گزارش BBC، مذاکرات تجاری میان مقامات دو کشور که قرار بود این هفته آغاز شود، لغو شده است.

نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در سخنرانی روز دوشنبه در احمدآباد ایالت گجرات، با اشاره به فشارهای آمریکا، تأکید کرد: «هرچقدر هم که فشار وارد شود، ما قدرت خود را برای مقابله با آن افزایش خواهیم داد.» او از شهروندان خواست تا شعار «هرچه می‌خریم باید ساخت هند باشد» را سرلوحه رفتار خود قرار دهند و گفت: «باید خودکفا شویم — نه از سر ناچاری، بلکه از سر غرور.»

این اقدامات در راستای سیاست هند برای تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات خارجی صورت می‌گیرد. کارشناسان هشدار داده‌اند که اجرای تعرفه‌ها می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای تجارت دو کشور داشته باشد و روند افزایش تولید داخلی در هند را تسریع کند.