اهواز در محاصره دود هور

از اسفندماه سال گذشته تاکنون بیش از ۲۵ هزار هکتار از بخش عراقی تالاب هورالعظیم در حال سوختن است و ماه‌ها منبع اصلی انتشار دود گسترده در خوزستان است. با تغییر وزش باد دود خودسوزی این تالاب به سمت شهرهای مختلف به ویژه شهرهای غربی خوزستان و حتی اهواز می‌آید. شرایط آلودگی ناشی از این آتش‌سوزی بارها ادارات و مدارس را به تعطیلی کشانده است. بنا به گفته کارشناسان تنها راه‌حل مهار آتش تامین حق‌آبه تالاب از سوی عراق یا بارندگی است.

اهواز عکس استانها آلودگی هوا محیط زیست
