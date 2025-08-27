پس از سخنان دیروز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبری‌اش مبنی بر نگاه نظام درباره داشتن اتحاد، امیدهای جدیدی برای بازگشت برخی هنرمندان وطن‌دوست خارج‌نشین به کشور به وجود آمده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، دومین‌نشست خبری سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت چهاردهم صبح دیروز سه‌‌شنبه ۴ شهریور در مجموعه باغ زیبای تهران برگزار شد.

صالحی در بخشی از این‌نشست گفت: از جنگ تحمیلی به بعد ما دو گروهِ وطن‌دوستان و وطن‌فروشان را داریم و عده‌ای کاملا نشان دادند که چگونه جان‌مایه وطن‌پرستی در آنها وجود دارد و غفلت از ما بود که آنها را نمی‌شناختیم. از جنگ تحمیلی ۱۲روزه به بعد باید آرایش ملی در همه حوزه‌ها از جمله فضای فرهنگ و هنر تغییر کند. آنهایی که وطن‌دوست هستند چه در داخل و چه در خارج فرصت تعامل و کار برایشان پدید آید. این نگاه در سران قوا و رأس حاکمیت وجود دارد؛ البته در بدنه هنوز برخی، می‌گویند فلانی ۱۰ سال قبل چه گفته و …. عده‌ای حاضر نیستند پرونده‌ها را صفر و احساس کنند کشور در مقطع جدیدی قرار دارد. اما ادبیات رهبر انقلاب و رواسای قوا و سایر تصمیم‌سازان مشخص است. مسیر چنین است، اما گاهی بدنه و افراد میانی تلاش می‌کنند مانع‌سازی کنند. الان در دوره طلایی از نظر انسجام ملی هستیم و وطن‌دوستان با گرایش و سلایق مختلف کنار هم قرار گرفته‌اند.

وزیر ارشاد در ادامه این‌سخنان خود گفت: صحبت رهبری مبنی بر سپر پولادین اتحاد مقدس یک شعار نیست و نگاهی درست است. حتما مبتنی بر این نگاه درست هم در ارتباط با هنرمندان داخلی و هم خارج تغییراتی باید اتفاق بیفتد که مقدماتی شکل گرفته و کار‌هایی انجام شده است. برخی از افراد هم شاید خودشان آمادگی آمدن نداشته باشند که تحمیلی نداریم، اما نگاه این است که وطن‌دوستان کنار هم ایران را بسازند. پس از جنگ درخواست‌هایی برای بازگشت مطرح شده که بررسی کردیم و برای برخی موارد حتی خودمان صحبت کردیم ببینیم زمینه چگونه است.

چندی پیش امیدهایی برای بازگشت هنرمندان وطن‌دوستی چون نصرالله معین نجف‌آبادی و برخی دیگر از خواننده‌ها که مشکل سیاسی و پرنده‌ قضایی ندارد، به وجود آمده بود. اما حواشی و هراس‌افکنی‌های ضدانقلاب مانع از اجرای چنین‌طرح‌های وحدت‌آفرینی بین لایه‌های مختلف مردم و هنرمندان کشور شده بود.

مصاحبه یکی از مجریان سابق صدا و سیما در فضای مجازی با یکی دیگر از خوانندگان خارج‌نشین که طی چندماه گذشته منتشر و پخش شد، امیدهایی را برای بازگشت این‌خواننده به کشور به وجود آورده بود اما هجمه شبکه‌های ضدایرانی چون اینترنشنال باعث شد خواننده مورد اشاره ناچار شود علیه نظام جمهوری اسلامی موضع‌گیری کرده و خود را یک‌فرد شاه‌دوست بخواند.

نکته مهم در این‌زمینه این است که برخی هنرمندان که در مقاطعی برای بازگشت‌شان به ایران، هیاهو و جریاناتی به راه انداخته شد، دارای پرونده و و مشکلات سیاسی هستند اما از بیان این‌موضوعات طفره می‌روند و همه واقعیت را بیان نمی‌کنند. اما در مقابل، هنرمندانی هم هستند که فعالیت سیاسی خاصی علیه نظام نداشته و شاید ناخواسته و یا به‌دلیل ناآگاهی با جریاناتی همراه شده باشند. کار این‌گونه هنرمندان با صحبت و مذاکره قابل حل و فصل است. طبقه دیگری از هنرمندان خارج‌نشین هم عموما فعالیت سیاسی نداشته و از نظر طبیعی مشکلی برای بازگشت ندارند. اما یا به زندگی در خارج از مرزها خو گرفته‌اند یا از هجمه رسانه‌های ضدانقلاب هراس دارند.

سخنان دیروز وزیر ارشاد، موید نگاه وحدت‌آفرین و معتدل نظام جمهوری اسلامی است و همان‌طور که این‌مقام مسئول گفته، اگر برخی مسئولان میانی، از جانب خود اجتهاد نکرده یا در مسیر اجرای این‌طرح مانع‌تراشی نکنند، برخی از هنرمندان ایرانی خارج‌نشین که خارج از کشور به سر می‌برند و دلشان برای وطن‌شان می‌تپد و در بزنگاه‌های حساس با پست‌های خود در فضای مجازی با هموطنان همدردی می‌کنند، می‌توانند به کشور خود بازگشته و بین مردم ایران حضور پیدا کنند.

اگر چنین‌اتفاقی بیافتد و مانع‌تراشی‌ها یا فعالیت‌های رسانه‌ای ضدانقلاب مانع نشود، می‌توان دایره‌ای وطن و واژه ایران را گسترده‌تر دید و از آن‌ برای دشمنی با دشمنان ایران، بیشتر بهره‌برداری کرد.