آخرین وضعیت انتقال آب از طالقان به تهران

به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور طرح انتقال آب از زیاران طالقان به تهران هفته پیش به هشتگرد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۵۰۵۲
3 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در حاشیه توزیع دستگاه‌های کاهنده مصرف آب در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اقدامات مهم وزارت نیرو در مورد حل مشکل تنش آبی در تهران که در حال انجام است، انتقال آب از زیاران به تهران است که این طرح از سال ۱۴۰۱ شروع شده، خوش بختانه در اواخر سال ۱۴۰۳ با اعتبار خوبی که دولت تزریق کرد پروژه از پیشرفت خوبی برخوردار شد و هفته گذشته این پروژه در فاز اول به شهر هشتگرد رسید. وی افزود ا آخر شهریور ماه جاری حدود دو و نیم متر مکعب آب از طریق پروژه انتقال آب از طالقان به کرج به شهر کرج خواهد رسید و تا اواسط مهرماه به صورت کامل به تهران می‌رسد که در آن صورت می‌تواند بخشی از تنش آبی تهران را جبران کند. امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب فاضلاب کشور این نکته را هم گفت به موازات طرح انتقال آب از زیاران به تهران تلاش می‌شود با اعمال مدیریت مصرف میزان مصرف شهروندان را کاهش دهیم. وی گفت: سد‌های تهران شرایط خوبی از نظر منابع آبی ندارد و باید تلاش و کوشش کنیم که همشهریان عزیز در مورد مصرف آب مدیریت اعمال کرده و به صورت بهینه مصرف کنند. وی افزود: امیدواریم در فصل پاییز بارش خوبی داشته باشیم و باران رحمت الهی ببارد و از شرایط خشکسالی و تنش عبور کنیم. امینی همچنین گفت: در مورد کاهش فشار آب باید بگویم وظیفه ما این است که آب را تا طبقه اول خانه‌های شهروندان برسانیم و برای طبقات بالاتر باید از پمپ آب استفاده کنند.

