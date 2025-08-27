En
علیپور در یک‌قدمی شکستن رکورد علی پروین

«علی علیپور»، مهاجم پرسپولیس، با عملکرد درخشان در فصل جدید تنها ۷ گل با عبور از رکورد «علی پروین» فاصله دارد. علیپور با ۹۵ گل، می‌تواند به زودی به دومین گلزن برتر تاریخ باشگاه تبدیل شود.
علیپور در یک‌قدمی شکستن رکورد علی پروین

علی علیپور تنها ۷ گل با عبور از رکورد علی پروین فاصله دارد و با توجه به روندی که در پیش گرفته، احتمالاً در همین فصل از اسطوره شماره ۷ پرسپولیس سبقت می‌گیرد و نام خود را به عنوان دومین گلزن تاریخ این باشگاه ثبت می‌کند. 

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، می‌گویند خبرنگاران خسیس شده‌اند؛ فقط نقد می‌کنند و تعریف و تمجید ذره‌ای جایگاه در ذهن‌شان ندارد. گاهی این نظریه درست است؛ انتقاد می‌کنیم و انتقاد و انتقاد و دریغ از کوچکترین تمجید. می‌زنیم و تار و مار می‌کنیم اما به وقتش، زمانی که باید درباره یک اتفاقِ مثبت بنویسیم، مکث می‌کنیم و تعلل؛ به درستی که خسیس می‌شویم.

اینها مقدمه‌ای بود برای اینکه از عملکرد درخشانِ برخی بازیکنان، در همین دو هفته ابتدایی لیگ برتر کمی ستایش کنیم. از جمله این بازیکنان، علی علیپور است. ستاره خط حمله پرسپولیس که هم برابر فجرسپاسی گل زد و فرشته نجات وحید هاشمیان شد و هم به زیبایی دروازه سپاهان را در ورزشگاه نقش‌جهان باز کرد.

در توصیف عملکرد علیپور، کافی است فقط یک بار دیگر گل‌های اخیر او را تماشا کنیم. جایی که مقابل فجرسپاسی، بدون کوچکترین حرکت اضافه، با بغل پایی ساده، اما دقیق گل تساوی پرسپولیس را به ثمر رساند و یا گلِ محشر و بی‌نظیر او برابر سپاهان.

فرشاد پیوس با ۱۵۴ گلِ زده بهترین گلزن تاریخ پرسپولیس محسوب می‌شود و علی پروین با ۹۵ گل در رده دوم قرار دارد. علی علیپور تنها ۷ گل با عبور از رکورد پروین فاصله دارد و با توجه به روندی که در پیش گرفته، احتمالاً در همین فصل از اسطوره پرسپولیس سبقت می‌گیرد و نام خود را به عنوان دومین گلزن تاریخ این باشگاه ثبت می‌کند.

پاس طولی امید عالیشاه به علی علیپور، مکث او هنگام استارت- برای اینکه از روی خط نیمه عبور نکند و در تله آفساید گیر نیفتد-، یکی دو ضربه به توپ و عبور از کورس با مدافع حریف و در نهایت ضربه‌ای با پای غیرتخصصی در زاویه مخالف و در بهترین زمانِ ممکن. این گل می‌تواند در کلاس‌های آموزشی تدریس شود و بار‌ها برای بازیکنانی که در خط حمله بازی می‌کنند، به نمایش در آید.

علیپور از آن دسته از بازیکنان است که کمتر از توانایی‌هایش و البته آمار درخشانش، به چشم آمده است. خوب و به موقع است اگر دست از خساست برداریم و کمی درباره او و رزومه‌اش در پرسپولیس بنویسیم؛ شاید که باعث شویم عملکرد علیپور بیشتر از قبل مورد توجه قرار بگیرد.

علیپور در شرایطی هشتمین فصل حضور در پرسپولیس را سپری می‌کند که با ۸۹ گلِ زده سومین گلزن برتر تاریخ این باشگاه بزرگ محسوب می‌شود. بالاتر از بزرگانی نظیر مهدی طارمی، صفر ایرانپاک و حتی ناصر محمدخانی. او این تعداد گل را در ۲۵۵ بازی برای پرسپولیس به ثمر رسانده و البته ۳۸ پاسِ گل هم در کارنامه‌اش دیده می‌شود.

بهتر است خلاصه کنیم و مختصر؛ علیپور از روزی که پیراهن پرسپولیس را بر تن کرده، ۲۵۵ بار در ترکیب قرار گرفته و روی ۱۲۷ گل تأثیر مستقیم گذاشته. یعنی به طور دقیق هر ۲ بازی یک تأثیر که آمار مناسبی است. اما یک نکته مثبت دیگر که در کارنامه علیپور دیده می‌شود، مربوط به چهار فصل اخیرِ حضورِ او در پرسپولیس است.

این مهاجم ۲۹ ساله در لیگ بیست‌وچهارم ۱۲ گل زد، همین تعداد گل را در لیگ نوزدهم به ثمر رساند، در لیگ هجدهم ۱۴ گل وارد دروازه رقبا کرد و در لیگ هفدهم هم با ۱۹ گلِ زده عنوان آقای گلی رقابت‌ها را به‌دست آورد. یعنی علیپور در چهار فصل آخرِ بازی برای پرسپولیس، کمتر از ۱۲ گل وارد دروازه حریفان نکرده است.

فرشاد پیوس با ۱۵۴ گلِ زده بهترین گلزن تاریخ پرسپولیس محسوب می‌شود و علی پروین با ۹۵ گل در رده دوم قرار دارد. علی علیپور تنها ۷ گل با عبور از رکورد پروین فاصله دارد و با توجه به روندی که در پیش گرفته، احتمالاً در همین فصل از اسطوره پرسپولیس سبقت می‌گیرد و نام خود را به عنوان دومین گلزن تاریخ این باشگاه ثبت می‌کند.

با توجه به جدایی سردار دورسون، حالا تمام بارِ خط حمله پرسپولیس روی دوش علیپور است و این می‌تواند دو جنبه مثبت و منفی داشته باشد. مثبت به این دلیل که علیپور همیشه در زمین است و می‌تواند آمارِ گلزنی خود را افزایش بدهد و منفی به این خاطر که با توجه به فشردگی مسابقات، خطر آسیب‌دیدگی بیخ گوش او قرار دارد.

این اتفاق را وحید هاشمیان و کادرفنی پرسپولیس به هیچ‌وجه بر نمی‌تابند و شاید به همین دلیل است که جذب یک مهاجم خارجی را در دستور کار قرار داده‌اند. کسی که بیاید و کمی به علیپور کمک کند؛ آنوقت است که او به وقتش گل می‌زند و گاهی هم استراحت می‌کند.

