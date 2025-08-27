En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۵۰۴۸
بازدید: ۳۱۸

غزه؛ زمین سوخته و کوچه‌های خالی از خنده

در غزه، پس از حملات شبانه و بمباران‌های گسترده، خیابان‌ها و کوچه‌ها خالی از خنده کودکان شده و خانواده‌ها در میان ویرانه‌های خانه‌هایشان ماتم‌زده‌اند. کودکانی که روزگاری در بازی و شادی بودند، اکنون قربانی خشونت و تجاوز شده‌اند، و سکوت جامعه بین‌الملل این درد را دوچندان می‌کند. هر گوشه شهر تصویری از ویرانی و رنج انسانی را به نمایش می‌گذارد و یادآور شکنندگی زندگی در سایه جنگ و سیاست‌های تجاوزکارانه است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
غزه خان‌یونس فلسطین جنایت بشری عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.