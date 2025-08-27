پخش مجموعه مستند «ماجرا» از تلویزیون درباره ایستادگی در بحران

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، مجموعه مستند «ماجرا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علی ترابی برای به تصویر کشیدن بخشی از تاریخ معاصر ایران که در آن افراد و گروه‌هایی از دل بحران‌های بزرگ، داستان‌هایی ماندگار و الهام‌بخش رقم زدند، از روز جمعه ۷ شهریور از شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود.

در هر بحران، چالش‌هایی همراه است؛ اما آنچه در «ماجرا» برجسته می‌شود، اراده، تدبیر و روحیه جمعی افرادی است که از میدان عمل تا سطح مدیریت، با یک باور مشترک ایستادند: «ما باید در صحنه حضور داشته باشیم.» مجموعه مستند مورد اشاره با ۱۲ قسمت و رویکرد گفته‌شده، روی آتن می‌رود و هر قسمت آن، عنوان و ماجرایی مستقل دارد.

ایده اولیه این‌مستند در روز‌های ابتدایی دفاع مقدس ۱۲ روزه، در شبکه مستند شکل گرفت و همزمان با آغاز مراحل پیش‌تولید، روند شناسایی سوژه‌های آن نیز آغاز شد. فرآیند تولید «ماجرا» به گفته دست‌اندرکارانش، با وجود محدودیت‌های گسترده‌ای که بر بخش‌های مختلف اجرایی حاکم است، با همکاری مجموعه‌ها و نهاد‌های مرتبط به سرانجام رسیده و روند تولید سایر قسمت‌ها همچنان ادامه دارد.

قسمت نخست این مجموعه با عنوان «صدایی در طوفان»، جمعه ۷ شهریور از ساعت ۲۲:۳۰ پخش می‌شود و از هفته آینده مخاطبان هر جمعه می‌توانند قسمت بعدی این‌سریال مستند را تماشا کنند.