تابناک گزارش می‌دهد؛

این خودرو‌ها گران شد / تب دلار دامن بازار خودرو را هم گرفت

در شرایطی که دلار افزایش قابل توجهی را در روزهای گذشته به ثبت رساند و دعوای خودروسازان با نهادهای نظارتی شدیدتر شده است پالس منفی به بازار خودرو مخابره کرد که قیمت خودروهای داخلی را گران کرد.
پس از ماه‌ها کش‌وقوس و درگیری، قیمت‌گذاری واقعی خودروها همچنان بلاتکلیف است؛ این درحالی است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، مسئولیت نظارت بر قیمت‌گذاری جدید خودروها را برعهده گرفته است اما هنوز به طور رسمی‌این موضوع به خودروسازان ابلاغ نشده است؛ اما با این حال، بازار به تنش ها واکنش نشان داد و قیمت بسیاری از خودروهای داخلی را گران کرد. 

به گزارش تابناک، باوجود افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته، بسیاری از مدل‌های داخلی تحت تاثیر آن رنگ گرانی بخ خود گرفته و معادلات بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دادند به طوری که که پژو ۲۰۷ و سورن پلاس بیشترین افزایش قیمت را نسبت به روز گذشته به ثبت رساند.  

رصد قیمتی از بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای صفر ۸۴۵ میلیون تومان است که نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان گران شد همچنین قیمت سمند سورن پلاس صفر به ۸۹۵ میلیون تومان شد که نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت. همچنین تارا اتوماتیک V۴ نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان گران‌تر شد و روی قیمت یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان ایستاد.  
 
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال هم ۵ میلیون تومان گران شده و به یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان رسیده است و  پژو پارس نیز ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و به ۸۹۰ میلیون تومان رسید. 
 
تغییرات محصولات سایپا اما افزایش قیمت کمتری را نسبت به محصولات ایران خودرو تجربه کرد؛ اطلس GL چهار میلیون تومان گران‌تر از روز‌های گذشته خرید و فروش شد و با نرخ ۶۰۹ میلیون تومان به بازار خودرو رسید و  کوییک هم  ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت را پشت سر گذاشت. 
