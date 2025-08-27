علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار جمعی از وعاظ کشور با بیان این مسئله که حفظ هم‌بستگی ملی، امروز نیازمند مجاهدت و فنّانیت است، علت اقداماتی که برخی برای برهم زدن یک‌دستگی میان مردم انجام می‌دهند را خطای محاسباتی دانست و افزود: برخی امروز فکر می‌کنند جنگ خاتمه یافته و می‌خواهند جامعه را از یک‌دستگی دربیاورند. اختلاف نظر در روش‌ها و راه‌حل‌ها امری طبیعی است، اما برجسته‌سازی اختلاف‌ها در مقطع قطع آتش با دشمن یک خطای راهبردی است.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ ظهر ۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی به استماع نظرات صریح و مباحثه با جمعی از وعاظ برجسته‌ی کشور پرداختند.

در این جلسه علی لاریجانی به بیان شرایط کشور در مرحله‌ی قطع آتش با دشمن پرداخت و مسئله‌ی همبستگی ملی را یک مسئله‌ی بسیار مهم برای بازدارندگی کشور برشمرد و بیان کرد: موضوع هم‌بستگی ملی به هیچ عنوان یک موضوع حاشیه‌ای نیست و رکن مهم و اساسی کشور است، به شکلی که یکی از شخصیت‌های برجسته‌ی دنیا به من در جلسه‌ای گفت که «در ماجرای جنگ ۱۲ روزه، دنیا هم‌بستگی ملی ایرانیان را دید».

علی لاریجانی با بیان این مسئله که حفظ هم‌بستگی ملی، امروز نیازمند مجاهدت و فنّانیت است، علت اقداماتی که برخی برای برهم زدن یک‌دستگی میان مردم انجام می‌دهند را خطای محاسباتی دانست و افزود: برخی امروز فکر می‌کنند جنگ خاتمه یافته و می‌خواهند جامعه را از یک‌دستگی دربیاورند. اختلاف نظر در روش‌ها و راه‌حل‌ها امری طبیعی است، اما برجسته‌سازی اختلاف‌ها در مقطع قطع آتش با دشمن یک خطای راهبردی است.

علی لاریجانی حفظ تمکن اقتصادی مردم را از ابزار‌های اصلی حفظ انسجام ملی دانست و بیان کرد: دولت محترم در جهت تأمین امنیت اقتصادی مردم، تلاش‌های جدی را سامان دادند.