اعلام جرم دادستانی تهران علیه یک شخصیت سیاسی

به گزارش تابناک به نقل از رسانه قوه قضاییه؛ پس از حضور یک شخصیت سیاسی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامهای اینترنتی که با اظهار ادعاهایی خلاف همراه بود، دادستانی تهران علیه وی اعلام جرم کرده و پرونده قضایی برای او تشکیل شد.
در پی تشکیل پرونده برای فرد یاد شده وی به دادستانی احضار شد.
گفتنی است محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی با یک رسانه اینترنتی، نکاتی درباره ترور احتمال رئیسجمهور پیشین کشورمان و مسائلی از پشت پرده جنگ ۱۲ روزه ، مخالفت با پالرمو و سیافتی و پیام راهبردی با روسیه و ... مطرح کرده بود که حاشیه های زیادی را به دنبال داشت.
