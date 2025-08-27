بازهم جنجال اجرای کنسرت در تخت جمشید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد ارکستر بزرگ ارمنستان ۱۵ شهریورماه در کنار تخت جمشید اجرا خواهد داشت. صالحی امیری درحالی تایید کرد که مجوز برگزاری این کنسرت در کنار یک اثر تاریخی جهانی از سوی این وزارتخانه صادر شده است که برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در سال ۱۴۰۳ در کنار همین اثر تاریخی، پرسروصدا و بحث‌برانگیز شده بود.

ارکستر فیلارمونیک ارمنستان صدمین سالگرد تأسیس خود را ۱۵ شهریورماه در شهر شیراز و در محوطه جهانی تخت جمشید، جشن خواهد گرفت. اجرای این ارکستر به گفته وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، «رویدادی کم‌نظیر است که نماد همگرایی فرهنگی و پیام‌آور صلح و دوستی میان ملت‌های ایران و ارمنستان خواهد بود». با این حال، این پرسش مطرح است که برگزاری چنین کنسرتی در تخت جمشید با توجه به بحث‌برانگیز شدن کنسرت علیرضا قربانی در این محوطه که باید ضوابط میراث جهانی در آن رعایت شود، چه اقتضائاتی دارد؟

سیدرضا صالحی امیری گفت که مجوز اجرای این ارکستر را در تخت جمشید خودم داده‌ام. ارکستر فیلارمونیک ارمنستان به همراه وزیر فرهنگ این کشور به دعوت ما، سفری به ایران خواهند داشت و ۱۵ شهریورماه در کنار تخت جمشید اجرا خواهد داشت.

او در ادامه تاکید کرد که رویدادی مثل کنسرت، بخشی از مصرف فرهنگی جامعه ایران است و حذف آن معضل است.

وزیر میراث فرهنگی، ‌ گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: موزه، سینما، کتاب و عناصری از این دست، مصرف فرهنگی جامعه است. جامعه‌ای که مصرف فرهنگی نداشته باشد معضل اجتماعی در آن زیاد می‌شود، بنابراین نیاز به مصرف فرهنگی بیش از نیاز به خوراک، پوشاک و عناصر دیگر مصرف است. در ایران، مصرف فرهنگی در سبد مصرف، نادیده گرفته شده است و برای همین دچار چنین وضعیتی شده‌ایم. هیچ راه دیگری ندارد؛ همه کشورها که توسعه یافته‌اند ابتدا انحصار توسعه‌یافته داشته‌اند و بَعد، اقتصاد و سیاست‌شان توسعه پیدا کرد. ما معکوس حرکت کرده‌ایم نه به مقصد رسیدیم و نه به مقصود، چون از ریل فرهنگ نرفته‌ایم. هیچ‌وقت جامعه‌ای که فرهیخته نباشد توسعه پیدا نخواهد کرد.

او افزود: رفتن به موزه، بناهای تاریخی، سینما، شعر و ادبیات همه اینها سبد مصرف فرهنگی جامعه است که هر میزان غنی باشد، انسان بیشتر رشد می‌کند و هر میزان کمتر باشد جامعه دچار یک نوع انفعال و واپس‌گرایی می‌شود.

صالحی در پاسخ به این پرسش که برگزاری رویدادهایی همچون کنسرت در کنار محوطه‌های تاریخی قرار است ادامه داشته باشد؟ گفت: آیین‌نامه‌ای برای کنسرت‌ها [در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی] تعریف کرده‌ایم. همین حالا در نیاوران، کنسرت برگزار می‌شود، آیین تجلیل از پیشکسوتان نیز در کاخ سعدآباد برگزار شد، تمام مراکز فرهنگی و تاریخی کشور به تدریج فعال می‌شود، تعطیلی‌ها به خاطر جنگ ۱۲ روزه بوده است.