بازگشت بازرسان آژانس جهت تعویض سوخت بوشهر

به گزارش تابناک؛ «بهروز کمالوندی» در گفت‌و‌گو با صداوسیما درباره تازه‌ترین شرایط و جزئیات همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: در راستای اجرای برنامه زمانبدی شده نیروگاه اتمی بوشهر و ضرورت تامین به موقع برق مورد نیاز برای شبکه، ضمن هماهنگی‌های صورت گرفته مقرر گردید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر امر تعویض سوخت این نیروگاه نظارت نمایند.

وی تصریح کرد: بدیهی است هرگونه بازرسی پس از توافق ایران و آژانس بر روی چارچوب ترتیبات همکاری‌ها و تایید آن توسط شورای عالی امنیت ملی بر اساس مصوبه اخیر مجلس صورت خواهد گرفت.

متعاقب دو دور مذاکرات اخیر ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران و وین، بازرسان این نهاد برای نظارت بر عملیاتی فنی در نیروگاه بوشهر به کشور بازگشتند. «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه هم امروز چهارشنبه ۵ شهریور پس از حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و دیدار با اعضای این کمیسیون در گفت‌وگویی با اشاره به اظهارنظر مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص ورود بازرسان این نهاد به ایران، گفت: «قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همکاری با آژانس را موکول به تصمیم شورای عالی امنیت ملی کرده لذا طبق قانون تمامی درخواست‌های آژانس به شورای عالی امنیت ملی می‌رود تا در مورد آنها تصمیم‌گیری شود. اکنون نیز درخصوص تعویض سوخت نیروگاه بوشهر که باید تحت نظر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شود، تصمیمات گرفته شده و هر نوع همکاری نیز در همین چارچوب قانون مجلس خواهد بود که تامین کننده منافع ملت ایران باشد.»