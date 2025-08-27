En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آبفا چگونه مصرف آب را افزایش داد؟!

با افزایش مشکل ناترازی آب در کشور اداره آبفا راهکارها و پیشنهاداتی را دنبال می کند که اساسا موضوعیت ندارند در حالی که یک اقدام ساده می تواند کاهش مصرف آب را به دنبال داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۲۵۰۱۷
| |
661 بازدید
آبفا چگونه مصرف آب را افزایش داد؟!

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، ماه گذشته اداره آب تهران با صدور اطلاعیه‌ای از شهروندان خواست نسبت به نصب منبع آب و پمپ در منازل خود اقدام کنند.

این پیشنهاد در حالی مطرح شد که اساسا اداره آب برای مدیریت مصرف می‌بایست مانع نصب منبع و پمپ در منازل شود، اما برای اینکه اقدامی ولو نمادین صورت گرفته باشد شهروندان را ناگزیر به هزینه‌های میلیونی کرد که نه تنها باعث مدیریت مصرف نمی‌شود بلکه افرایش تخلیه منابع آبی را هم به دنبال دارد.

ظاهر طرح اداره آب احتمالا این است که با توجه به کاهش فشار آب مصرف نیز کم خواهد شد، اما در عمل آنچه که اتفاق می‌افتد این است که آب ولو با فشار کم در منابع ذحیره می‌شود و با نصب پمپ عملا شهروندان نه تنها با مشکل آب مواجه نیستند بلکه احتمالا شاهد فشار آب بالا نیز خواهند بود در حالی که مسئله اصلی در کشور کمبود منابع آبی است به عبارت دیگر آبفا با این طرح نه فقط صورت مسئله را پاک کرده بلکه آدرس غلط داده است.

از سوی دیگر اداره آب از شهروندان خواسته است برای نصب لوازم کاهنده مصرف به این اداره زنگ بزنند که این طرح نیز به خاطر اثر روانی کاهش فشار طرحی از پیش شکست خورده است.

به نظر می‌رسد وزارت نیرو اگر واقعا به دنبال کاهش مصرف آب در شبکه خانگی است می‌تواند با دو اقدام به صورتا ملموس مصرف آب را کاهش دهد، نخست اینکه به خصوص در پایتخت اکثر خانه‌ها با کنتور‌های مشترک محاسبه مصرف می‌شوند که همین مسئله می‌تواند محرک مصرف باشد چرا که خانوار‌ها تاثیر هزینه مصرف را به طور ملموس احساس نمی‌کنند و چه بسا قبض متناسب خانه‌های کم مصرف با خانه‌های پر مصرف محرک مصرف نیز خواهد بود در حالی که نصب کنتور شخصی و اختصاصی برای خانه‌ها به سرعت می‌تواند اثر کاهشی در مصرف خانوار داشته باشد.

از طرفی اعلام شماره به شهروندان برای رسیدگی به فرسودگی شبکه اقدامی موثر در کاهش هدر رفت منابع آبی خواهد بود چرا که بخش قابل توجهی از مصرف آب پیش از ورود به کنتور‌های خانگی از چرخه مصرف خارج می‌شود که نیاز به رسیدگی فوری و اورژانسی دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ناترازی آب آبفا شبکه خانگی
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
میزان آب در تهران کافی نیست
انتقال آب طالقان به البرز و تهران
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
چرا ۴۰ساله‌های امروز جوان‌تر از گذشته‌اند؟
بهنوش بختیاری با گریم متفاوت در فیلم «سلام بازیگر»
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۲۴۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۴۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۸ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۱۰۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۹۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005YhF
tabnak.ir/005YhF