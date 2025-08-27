آبفا چگونه مصرف آب را افزایش داد؟!

با افزایش مشکل ناترازی آب در کشور اداره آبفا راهکارها و پیشنهاداتی را دنبال می کند که اساسا موضوعیت ندارند در حالی که یک اقدام ساده می تواند کاهش مصرف آب را به دنبال داشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، ماه گذشته اداره آب تهران با صدور اطلاعیه‌ای از شهروندان خواست نسبت به نصب منبع آب و پمپ در منازل خود اقدام کنند.

این پیشنهاد در حالی مطرح شد که اساسا اداره آب برای مدیریت مصرف می‌بایست مانع نصب منبع و پمپ در منازل شود، اما برای اینکه اقدامی ولو نمادین صورت گرفته باشد شهروندان را ناگزیر به هزینه‌های میلیونی کرد که نه تنها باعث مدیریت مصرف نمی‌شود بلکه افرایش تخلیه منابع آبی را هم به دنبال دارد.

ظاهر طرح اداره آب احتمالا این است که با توجه به کاهش فشار آب مصرف نیز کم خواهد شد، اما در عمل آنچه که اتفاق می‌افتد این است که آب ولو با فشار کم در منابع ذحیره می‌شود و با نصب پمپ عملا شهروندان نه تنها با مشکل آب مواجه نیستند بلکه احتمالا شاهد فشار آب بالا نیز خواهند بود در حالی که مسئله اصلی در کشور کمبود منابع آبی است به عبارت دیگر آبفا با این طرح نه فقط صورت مسئله را پاک کرده بلکه آدرس غلط داده است.

از سوی دیگر اداره آب از شهروندان خواسته است برای نصب لوازم کاهنده مصرف به این اداره زنگ بزنند که این طرح نیز به خاطر اثر روانی کاهش فشار طرحی از پیش شکست خورده است.

به نظر می‌رسد وزارت نیرو اگر واقعا به دنبال کاهش مصرف آب در شبکه خانگی است می‌تواند با دو اقدام به صورتا ملموس مصرف آب را کاهش دهد، نخست اینکه به خصوص در پایتخت اکثر خانه‌ها با کنتور‌های مشترک محاسبه مصرف می‌شوند که همین مسئله می‌تواند محرک مصرف باشد چرا که خانوار‌ها تاثیر هزینه مصرف را به طور ملموس احساس نمی‌کنند و چه بسا قبض متناسب خانه‌های کم مصرف با خانه‌های پر مصرف محرک مصرف نیز خواهد بود در حالی که نصب کنتور شخصی و اختصاصی برای خانه‌ها به سرعت می‌تواند اثر کاهشی در مصرف خانوار داشته باشد.

از طرفی اعلام شماره به شهروندان برای رسیدگی به فرسودگی شبکه اقدامی موثر در کاهش هدر رفت منابع آبی خواهد بود چرا که بخش قابل توجهی از مصرف آب پیش از ورود به کنتور‌های خانگی از چرخه مصرف خارج می‌شود که نیاز به رسیدگی فوری و اورژانسی دارد.