ترور خلیل الحیه تکذیب شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یک مقام مسئول در جنبش مقاومت اسلامی حماس در گفتوگو با خبرگزاری فلسطین شهاب، خبرهای منتشرشده درباره ترور خلیل الحیه، از رهبران این جنبش را تکذیب کرد و آنها را «شایعاتی دروغین» خواند که در چارچوب جنگ روانی و رسانهای رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین و رهبران مقاومت منتشر میشود. این منبع تأکید کرد که چنین تلاشهای ناکامی هرگز نخواهد توانست اعتماد مردم به رهبرانشان را متزلزل کند یا مواضع ثابت و استوار خلیل الحیه و همراهانش را که در مسیر طولانی مقاومت و ایستادگی شکل گرفته، از بین ببرد. وی افزود: «شایعه، سلاح ناتوانان است و ملت ما آموخته که از دل چنین حملاتی، با ثبات بیشتر و پایبندی عمیقتر به گزینههای ملی خود بیرون آید». وبگاه عربی۲۱ نیز به نقل از منابع نزدیک به جنبش حماس نوشت که خبرهایی در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی درباره تلاش برای ترور الحیه در ترکیه منتشر شده که کاملاً بیاساس و دروغ است. طبق گزارش وبگاه «عربی۲۱»، این منابع تأکید کردند که چنین شایعاتی بخشی از جنگ روانی رژیم صهیونیستی برای تضعیف روحیه ملت فلسطین و ضربه زدن به جایگاه رهبران مقاومت است.
خلیل الحیه معروف به ابو اسامه رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه و عضو شورای رهبری این جنبش است. وی در سال ۱۹۶۰ در غزه متولد شده و در حال حاضر ساکن دوحه پایتخت قطر است. الحیه عضو مجلس قانونگذاری این جنبش و رئیس تیم مذاکرهکننده آن نیز است. اسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خرداد ماه پیش الحیه و عزالدین حداد (ابوصهیب) فرمانده لشکر شهر غزه را به ترور تهدید کرده بود. «عزالدین حداد در غزه و خلیل الحیه در خارج - شما نفرات بعدی لیست [ما]هستید».
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید