اعتراف بی‌سابقه نتانیاهو به نسل‌کشی ارامنه

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اذعان به نسل‌کشی ارامنه که یک اقدام بی‌سابقه از سوی یک نخست وزیر صهیونیست محسوب می‌شود جنجالی را ایجاد کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه سه‌شنبه گفت که نسل‌کشی ارامنه به دست امپراتوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول اقدامی از اقدامات مربوط به کشتار جمعی است.

این مسئله احتمالا منجر به خشم ترکیه و وخامت تنش بین دو طرف خواهد شد.

اظهارات نتانیاهو در پاسخ به سوال «پاتریک پت دیوید» پادکستر آمریکایی ایراد شد نه از طریق یک بیانیه رسمی.

این گوینده طی این مصاحبه با نتانیاهو گفت: ۱۹۳ کشور هولوکاست را به رسمیت می‌شناسد. در برخی کشور‌ها اگر آن را انکار کنی زندانی می‌شوی. اگر دولتی باشد که من پیش بینی کنم کشتار ارامنه را به رسمیت بشناسد آن اسرائیل است. چرا کشتار ارامنه را به رسمیت نمی‌شناسید؟

نتانیاهو پاسخ داد: فکر می‌کنم که ما این کار را انجام داده‌ایم. کنست (پارلمان اسرائیل) بار‌ها تصمیمی را در این خصوص تصویب کرده است.

وقتی گوینده اصرار کرد که باید به رسمیت شناختن کشتار ارامنه از سوی نتانیاهو به عنوان نخست وزیر باشد، وی جواب داد: «من همین الان این کار را کردم.»

در طول سال‌های گذشته چندین پیش نویس قانون برای به رسمیت شناختن کشتار ارامنه در کنست مطرح شده بود، اما تصویب نشد و معمولا در دوره‌های تنش با ترکیه مطرح می‌شد.

«روون ریولین» رئیس پیشین کنست سال ۲۰۱۲ گفت که نباید این مسئله را به یک مسئله سیاسی تبدیل کرد.

سال ۲۰۱۸ «تمار زاندبرگ» رئیس حزب مرتس مذاکراتی را در کنست درباره این موضوع برگزار کرد، اما ائتلاف نتانیاهو و وزارت خارجه رژیم صهیونیستی خواهان این شدند که متن پیشنهادی معتدل‌تر باشد. آنها پیشنهاد کردند که از واژه «تراژدی» به جای «کشتار جمعی» استفاده شود. وی با این مسئله مخالفت کرد و پیشنهادش را پس گرفت.

روزنامه هاآرتص گزارش داد که اذعان نتانیاهو به کشتار ارامنه احتمالا تنش بین رژیم صهیونیستی و ترکیه را افزایش می‌دهد.

اخیرا نتانیاهو در پستی نوشت: «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه که مرتکب کشتار جمعی علیه کرد‌ها شده است و آمار بی‌سابقه جهانی را در زندانی کردن خبرنگاران مخالف دارد آخرین کسی است که می‌تواند ما را نصیحت کند.

ترکیه بار‌ها از جنگ رژیم صهیونیستی و کشتار جمعی فلسطینی‌ها در غزه انتقاد کرده است.

