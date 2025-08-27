En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
اتاق بازرگانی ایران پیش بینی کرد؛

سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟

معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران سه سناریوی تازه از آینده اقتصاد ایران ارائه کرده است؛ سناریوهایی که از دلار ۱۱۵ هزار تومانی در حالت خوش‌بینانه تا جهش ۱۶۵ هزار تومانی و تورم بالای ۹۰ درصد در شرایط بدبینانه را ترسیم می‌کند.
کد خبر: ۱۳۲۴۹۹۸
| |
2236 بازدید
|
۱۷

سه سناریو برای قیمت دلار آمریکا؛ جهش تا ۱۶۵ هزار تومان؟ / تورم ۹۰ درصدی در راه است؟

در روز‌هایی که دلار در بازار آزاد دوباره بر مدار صعود قرار گرفته، پرسش درباره آینده این ارز در صورت توافق یا عدم توافق ایران و آمریکا اهمیت بیشتری یافته است؛ موضوعی که معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران به‌طور تحلیلی به آن پاسخ داده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، پیش‌بینی شاخص‌های کلان نظیر نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی همواره برای فعالان اقتصادی اهمیت حیاتی داشته است. اکنون که مذاکرات ایران و کشورهای غربی و آمریکا با فراز و نشیب‌های فراوان همراه شده و چشم‌انداز روشنی از سرانجام آن دیده نمی‌شود، بازار ارز نیز تحت تأثیر همین شرایط قرار دارد. دلار آمریکا در پنجم شهریور، با واکنش به اخبار سیاسی و منطقه‌ای، تا ۹۹ هزار تومان پیش رفته است.

پیش بینی پارلمان بخش خصوصی از شاخص مهم اقتصادی

معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران با مرور تجربه تحریم‌های شورای امنیت در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ و نیز پیامد‌های خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ هشدار داده است که در صورت شکست مذاکرات، ترکیبی از فشار‌های تاریخی تحریم‌های چندجانبه و اثرات روانی و واقعی تحریم‌های ثانویه آمریکا بر اقتصاد ایران وارد خواهد شد.

سه مسیر متفاوت برای دلار؛ از خوش‌بینانه تا بدبینانه

بر اساس گزارش تحلیلی اتاق بازرگانی ایران، با در نظر گرفتن نرخ پایه ۹۳ هزار تومان در مردادماه، سه سناریو را پیش‌روی بازار ارز و نرخ دلار آمریکا است:

  1. سناریوی خوش‌بینانه: دلار آزاد تا سطح ۱۱۵ هزار تومان بالا می‌رود.
  2. سناریوی محتمل: نرخ دلار به ۱۳۵ هزار تومان می‌رسد.
  3. سناریوی بدبینانه: در صورت تشدید انتظارات تورمی، قیمت دلار به ۱۶۵ هزار تومان صعود می‌کند.

سه سناریو برای قیمت دلار آمریکا؛ از ۱۱۵ تا ۱۶۵ هزار تومان/ تورم ۹۰ درصدی در راه است؟

چشم‌انداز تورم، رشد و بیکاری

اتاق بازرگانی ایران در ادامه گزارش خود برآورد کرده است:

نرخ تورم که اکنون حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود، در سه سناریو به ترتیب به ۶۰، ۷۵ و بیش از ۹۰ درصد افزایش می‌یابد.

رشد اقتصادی در بهترین حالت ۱.۵ درصد مثبت، در سناریوی محتمل منفی ۱ درصد و در حالت بدبینانه منفی ۳ درصد خواهد بود.

ارزش دلاری بورس ایران نیز از ۱۲۰ میلیارد دلار در سناریوی خوش‌بینانه تا ۶۵ میلیارد دلار در سناریوی بدبینانه کاهش می‌یابد.

نرخ بیکاری که اکنون ۹.۶ درصد است، در سه حالت به ۱۰.۵، ۱۲ و نهایتاً ۱۴ درصد افزایش می‌رسد.

به گزارش تابناک؛ طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران، جهش نرخ ارز تا سطوح سه‌رقمی پیش‌بینی‌شده، به‌طور مستقیم از عواملی، چون کاهش ذخایر ارزی، محدودیت در فروش نفت و بازگشت ارز، تشدید انتظارات تورمی و واکنش بازار به ریسک‌های ژئوپلیتیک ناشی می‌شود. به باور پارلمان بخش خصوصی، تداوم و تشدید تحریم‌ها نه تنها زنجیره تأمین و واردات مواد اولیه را مختل می‌کند، بلکه با رکود تولید و توقف پروژه‌ها، زمینه‌ساز افزایش بیکاری می شود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت دلار بازار ارز پیش بینی قیمت دلار مذاکرات اسنپ بک مذاکره ایران و آمریکا نرخ تورم پیش بینی تورم رشد اقتصادی تشدید تحریم ها
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Hungary
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
54
5
پاسخ
انقلابی بودن و انقلابی ماندن در دوره ای که همه نوکری نظام سلطه و آمریکا را می‌کنند آسان و راحت نیست و هزینه دارد هیچکسی نگفته است استقلال و عزتمندی و دفاع از مظلومان رایگان به دست می آید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
چه ربطی داشت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
تموم شد؟ خسته نباشی بیا پایین لطفا:))
بهرام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
احسنت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
هزینه ابر قدرت و اتمی شدن هم بالاست اما باید انجام شود.
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
اول باید بتونیم ار خودمون دفاع کنیم و مرحله بعدش دفاع از مظلوم هست عزیز جان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
اتاق بازرگانی ایران به جای اینکه باری از دوش مردم و اقتصاد کشور بردارد، خودش قوز بالا قوز و تبدیل به مرکز حمله به ریال شده.
زیرا تجار و صادر کنندگان به سود 100 درصد و 200 درصد هم قانع نیستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
2
15
پاسخ
بله ما رکورد زدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
1
12
پاسخ
پزشکیان که گفت اگه من بیام دیگه پول چاپ نمیکنم چی شد ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
2
20
پاسخ
اگر مکانیزم ماشه فعال شه باید به دلار 200 هزارتومانی سلام کرد و این یعنی ابر تورم که تاثیرات فاجعه باری داره ، متاسفانه بلنک مرکزی هم با سکه های فرزین داره به تورم دامن میزنه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
1
21
پاسخ
دیگه چیزی آزمون باقی نمونده که بخوایم با این سناریو ها کنار بیایم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
10
پاسخ
همین الان ۲ تا ۳ تومن روی گوشی تلفن همراه کشیدند! در حالی که یکباز وقتی دلار ۱۰۰ تومن بود بالا برده بودند! دوباره هی گران می گنند اما خبر ندارند این گران فروشی که می کنند باید بروند موارد موردنیاز خود را گران هم تهیه کنند!! که این موجب مارپیچ گرانی و رکود خواهد شد. به ضرر همه است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
7
4
پاسخ
آقایان ظریف و روحانی بیایند پاسخ دهند. این برجام چه بود؟
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
مرحوم رییسی نیاد؟ فقط اون دو تا بیان ؟ پزشکیان که هنوز مذاکره نکرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
1
1
پاسخ
با همین جو های مسخره اقتصاد را داغون و فدای چهار تا صادر کننده پسته، فلافل، هندوانه، زعفران کردید. صادر کننده ای که روزی می گفت دلارباید 1000 تومان باشد تا صادرات بصرفه، حالا می گوید دلار باید 165هزار تومان باشه. برو خونت بشین، صادرات نمی خواهیم داشته باشیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
3
پاسخ
اشکال نداره به جای 4 تا صفر 5 تاصفر رو پول میزنیم تا همه چی گل و بلبل بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
دیگه هیچ کاری نمیشه کرد
همه منتظرن چه اتفاق عجیبی امثال میفته
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
تبلیغ «خودکار بیک» پیش از انقلاب در روزنامه اطلاعات
تولد شرافت و جهان پهلوانِ بی ادعا؛ داستانِ جوانمردی تختی
ویتکاف: «یک جلسه بزرگ» در کاخ سفید داریم
اعتراف بی‌سابقه نتانیاهو به نسل‌کشی ارامنه
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟
حذف یارانه‌ دهک‌های ۹ و ۸ به روایت سخنگوی دولت
رونمایی یوفا از توپ فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا
وضعیت بازار اجاره در مناطق مختلف تهران چگونه است؟ / رونمایی از الگوی جدید برای خرید و فروش ملک
گروسی: بدون نظارت آژانس در ایران، مذاکره‌ای در کار نیست
لغو سفر فرستادهٔ آمریکا به جنوب لبنان بدلیل اعتراضات مردم
کشف حلقه‌های مینیاتوری که شاید محرک انفجارهای خورشیدی باشند
وحدت به‌ دست‌آمده را نباید با اختلاف‌افکنی از بین برد
سردار فدوی: اختلاف‌افکنان پس از سخنان رهبری باید توبه کنند
جاده مرگ اهواز–شوش بار دیگر قربانی گرفت
هیچ نفتی به بابک زنجانی داده نشده است
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
چرا ۴۰ساله‌های امروز جوان‌تر از گذشته‌اند؟
بهنوش بختیاری با گریم متفاوت در فیلم «سلام بازیگر»
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۲۲۴ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۴۳ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۸ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۱۰۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۹۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۴ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
tabnak.ir/005Ygw
tabnak.ir/005Ygw