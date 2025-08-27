جاده مرگ اهواز–شوش بار دیگر قربانی گرفت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: در پی واژگونی اتوبوس که ساعت ۹:۰۱ روز چهارشنبه ۵ شهریور در محور اهواز - شوش رخ داد، دو نفر کشته شدند.
وی با اشاره به اعزام هفت دستگاه آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس به محل حادثه افزود: همچنین در این حادثه ۱۶ نفر مصدوم شدند که توسط تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستانهای مختلف اهواز انتقال یافتند.
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: با توجه به وخامت حال مصدومان، احتمال افزایش جانباختگان این حادثه وجود دارد.
