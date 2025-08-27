حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در پاسخ به این سوال که علیرغم حمایت رهبر انقلاب از دولت و رئیس جمهور، همچنان عده ای مسیر خود را طی می کنند و بر طبل تفرقه می کوبند، اظهار داشت: برای پیشبرد امور کشور، وحدت و همدلی ضروری است. مجلس نیز در تعامل با دولت، وظایف خود را به‌ درستی انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه طبیعی است برخی افراد نظرات خود را بیان کنند، افزود: مبنای اصلی باید فرمایشات مقام معظم رهبری باشد و همه باید گوش‌ به‌ فرمان ایشان باشیم تا از بروز تفرقه جلوگیری شود.

حسینی‌کیا در پاسخ به این سوال چه رویکردی در قبال این افراد که این توصیه ها را نادیده می گیرند و با اقدامات، نوشته ها و صحبت هایشان همواره در حال تفرقه پراکنی هستند، اتخاذ کرد، گفت: این افراد که برخلاف توصیه‌ها عمل می‌کنند، در همه جریان‌ها و طیف‌های سیاسی حضور دارند، اما ملاک، تبعیت از مسیر ترسیم‌ شده توسط رهبر معظم انقلاب است. مردم نیز باید خود را با این مسیر هماهنگ کنند تا امور کشور به‌ درستی پیش برود.

وی در پایان تاکید کرد: خوشبختانه امروز وحدت و همدلی خوبی در کشور شکل گرفته است و امیدواریم همه بتوانیم زیر خیمه ایران اسلامی با فرماندهی واحد و پرچمی که رهبر انقلاب برافراشته‌اند، در برابر دشمنان پیروز شویم و مشکلات داخلی را با انسجام و همبستگی پشت سر بگذاریم.