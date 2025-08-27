En
جزییات هلاکت ۱۳ تروریست در ایرانشهر

بامداد امروز رزمندگان قرارگاه قدس سپاه پاسداران با همکاری سربازان گمنام امام‌ زمان(عج) با اجرای سه عملیات مشترک در شهرستان‌های ایرانشهر، خاش و سراوان با عوامل گروهک های تروریستی درگیر شدند‌.
جزییات هلاکت ۱۳ تروریست در ایرانشهر

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق، اعلام کرد: بامداد امروز رزمندگان قرارگاه قدس با همکاری سربازان گمنام امام‌زمان (عج) طی اجرای سه عملیات مشترک در سه شهرستان ایرانشهر، خاش و سراوان با عوامل گروهک‌های تروریستی درگیر شدند. در این درگیری‌ها تاکنون ۱۳ تروریست به هلاکت رسیده و تعدادی دستگیر شدند. همچنین یک گروگان نیز از چنگال آنان آزاد شد. سخنگوی پلیس نیز اعلام کرد که در این عملیات سلاح و مهمات ربوده شده از شهدای پاسگاه دامن نیز کشف شد. اخبار تکمیلی و نتایج بیشتر این عملیات‌ها به زودی اعلام می‌گردد.

درود خدا به شما مدافعان امنیت
