تجمع علیه اسرائیل دفتر رئیس مایکروسافت را تعطیل کرد

اعتراض کارمندان مایکروسافت با صحنه‌ای غیرمنتظره همراه شد؛ تجمعی که این‌بار به دفتر یکی از بلندپایه‌ترین مدیران راه یافت.
تجمع علیه اسرائیل دفتر رئیس مایکروسافت را تعطیل کرد

مایکروسافت یکی از ساختمان‌های اصلی مقر خود را به‌طور موقت تعطیل کرد؛ اقدامی که پس از ورود معترضان به دفتر برد اسمیت رئیس این شرکت انجام شد. در این حرکت اعتراضی، گروهی از کارکنان فعلی و سابق مایکروسافت با نشستن در دفتر اسمیت، خواستار قطع همکاری این غول فناوری با دولت اسرائیل شدند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ معترضان لحظه‌ی ورود خود به ساختمان ۳۴، جایی‌که مدیران ارشد مایکروسافت دفتر دارند را به‌صورت زنده در توییچ پخش کردند. آن‌ها پس از ورود به دفتر اسمیت، بنرهایی را باز کردند و شعارهایی از جمله «برد اسمیت! نمی‌توانی پنهان شوی، تو از نسل‌کشی حمایت می‌کنی!» سر دادند. در ورودی ساختمان نیز بادکنک‌هایی مجهز به نویزساز نصب شد و پوسترهایی با عنوان «دادگاه مردمی، بردفورد لی اسمیت را به اتهام جنایت علیه بشریت احضار می‌کند» دیده می‌شد.

عبدو محمد، از سازمان‌دهندگان کمپین No Azure for Apartheid و کارمند سابق اخراج‌شده‌ی مایکروسافت، تأیید کرد که دو کارمند فعلی مایکروسافت با نام‌های ریکی فاملی و آنا هتل به همراه چند کارمند پیشین از جمله وانیا آگراوال، حسام نصر و جو لوپز در این اقدام اعتراضی حضور داشته‌اند.

اعتراض جدید علیه مایکروسافت فقط چند روز پس از بازداشت تعدادی از کارکنان سابق و فعلی این شرکت در محوطه‌ی مرکزی شرکت رخ داد. هفته‌ی گذشته پلیس ردموند، آنا هتل و چند نفر دیگر را به دلیل آنچه «رفتار پرخاشگرانه» در جریان تجمع در یکی از پردیس‌های مایکروسافت توصیف کرده بود، بازداشت کرد. 

گروه No Azure for Apartheid طی ماه‌های اخیر چندین تجمع اعتراضی علیه قراردادهای ابری مایکروسافت با اسرائیل برگزار کرده است. این گروه پیش‌تر مراسم پنجاه‌سالگی مایکروسافت را مختل کرد و مصطفی سلیمان، مدیرعامل واحد هوش مصنوعی مایکروسافت را «سودبرنده از جنگ» خطاب کرده بود. آن‌ها حتی در کنفرانس بیلد چند بار اختلال ایجاد کردند.

درهمین حال، تحقیقات مشترک گاردین، +972 و Local Call نشان داد که دولت اسرائیل برای ذخیره‌ی داده‌ها و تماس‌های تلفنی فلسطینی‌ها (تا سقف یک میلیون تماس در ساعت) از سرویس‌های ابری مایکروسافت استفاده می‌کند. 

درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
