حزب‌الله لبنان: سفیر آمریکا فورا احضار شود

در پی توهین فرستاده آمریکا به خبرنگاران لبنانی حزب الله خواهان احضار سفیر واشنگتن در بیروت شد.
حزب‌الله لبنان: سفیر آمریکا فورا احضار شود

 

حزب الله لبنان از اهانت هیئت آمریکایی به ویژه تام باراک به خبرنگاران لبنانی در کاخ ریاست جمهوری این کشور انتقاد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این حزب اعلام کرد که منطق قلدری و برتری جویی آمریکا در برابر خبرنگاران لبنانی غافلگیر کننده نیست. مقامات این کشور باید فوراً سفیر آمریکا را احضار کرده و او را توبیخ کنند.

«تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان در کاخ «بعبدا» به خبرنگاران توهین کرد و گفت: «به محض اینکه اوضاع آشفته و رفتارها حیوانی شود، ما اینجا را ترک خواهیم کرد».

این در حالی است که دفتر ریاست جمهوری لبنان این رفتار را غیر عمدی توصیف کرد!
 

مهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
باید با کفش میزدن فرق سرش
سالار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
1
2
پاسخ
طبق قانون احضار سفیر به تشخیص و توسط وزارت امورخارجه انجام می گیرد نه اشخاص غیرمجاز.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
چه انتظاری خخخخ دولت دست نشانده آمریکاسفیرآمریکارااحضارمیکنه؟؟؟؟
