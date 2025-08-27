رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته و رسانههای غربی ادعا میکنند این اقدام به دلیل «تهدید ایران» بوده است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، منابع غربی گزارش دادند که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تحت تدابیر شدید امنیتی واحد نخبه اطلاعات اتریش قرار گرفته است، بهانهای که رسانههای غربی آن را «تهدید ایران» عنوان کردهاند.
در گزارشی از روزنامه وال استریت ژورنال آمده است: «گروسی پس از یک تهدید مشخص از سوی ایران، برای چند هفته تحت محافظت شبانهروزی قرار گرفته است. واحد ویژه سرویسهای امنیتی اتریش پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر هدف قرار گرفتن رئیس آژانس توسط یک طرف سوم، مسئولیت حفاظت از گروسی را بر عهده گرفته است.»
این روزنامه افزود: واحد امنیتی «کوبرا» که مسئول حفاظت از مقامات عالی و آمادهسازی برای تهدیدات شدید همچون حملات تروریستی است، برای تضمین امنیت گروسی و دیگر شخصیتهای بلندپایه مستقر شده و کارکنان مسلح و خودروهای زرهی در اطراف او حضور دارند.
سخنگوی آژانس انرژی اتمی، فریدریک دال، نیز در اظهارنظری که به نوعی شان از بی اساس بودن این ادعا دارد، درباره منبع تهدید اظهارنظر نکرده و تنها گفته است: «میتوانیم تأیید کنیم که اتریش واحد کوبرا را مستقر کرده، اما نمیتوانیم منبع دقیق تهدید را مشخص کنیم.»
این در حالی است که ایران پیشتر و در تاریخ 2 ژوئیه، اجرای قانونی را برای توقف همکاری با آژانس انرژی اتمی اعلام کرده و وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، تأکید کرده بود که در عین حال، مسیرهای همکاری کاملاً مسدود نیست. وزیر خارجه ایران پیشتر نیز اعلام کرده بود که تمایل گروسی به بررسی تأسیسات آسیبدیده در برنامه هستهای ایران، فاقد معنا و احتمالاً با نیت خصمانه است.
پارلمان ایران نیز تصمیم به تعلیق همکاری با آژانس گرفته و تأکید کرده است که گروسی در گذشته نقش مهمی در پنهانسازی اطلاعاتی داشته که ده سال قبل آژانس رسماً اعلام کرده بود حل شده است. همچنین امنیت تأسیسات هستهای و دانشمندان ایرانی به عنوان شرط برای از سرگیری همکاری ذکر شده است.
کارشناسان معتقدند که این اقدامات و فضاسازیهای گروسی، مشابه روندی است که در گذشته موجب صدور قطعنامههای آژانس علیه ایران و زمینهسازی حمله اسرائیل به تأسیسات هستهای کشور شده است و اکنون نیز به نظر میرسد هدف از اتهامزنی، فشار سیاسی و ایجاد جو ضدایرانی در جامعه بینالمللی است.
