استرالیا: دخالتی در اخراج سفیر ایران نداشتیم

«تونی بورک»، وزیر کشور استرالیا به رادیو ای بی سی گفت که ادعاهای اسرائیل مبنی بر اینکه پشت درخواست استرالیا برای خروج «احمد صادقی»، سفیر ایران از این کشور بوده است، «کاملاً بی‌معنی» است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: «بین زمانی که این ارزیابی را دریافت کردیم و زمانی که شروع به کار بر روی واکنش خود کردیم، حتی یک دقیقه هم طول نکشید.»

این در حالی است که سفارت رژیم صهیونیستی در استرالیا روز سه شنبه در پی اظهارات «آنتونی آلبانیز» نخست‌وزیر این کشور که گفته بود کانبرا قانونی را تصویب خواهد کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست «سازمان‌های تروریستی» قرار دهد، در بیانیه‌ای از این اقدام ضدایرانی استقبال کرد.

شبکه راشاتودی گزارش داد که در این بیانیه ادعا شده است: این اقدامی است که ما از آن حمایت می‌کنیم. رژیم ایران نه‌تنها تهدیدی علیه یهودیان و اسرائیل است، بلکه تمام جهان از جمله استرالیا را نیز به خطر می‌اندازد. این اقدام، اقدامی محکم و مهم بود.

اما وزارت امور خارجه اتهام مطرح‌شده علیه ایران مبنی بر ترویج یهودی‌ستیزی را کاملا رد کرده و توجه دولت استرالیا را به این واقعیت تاریخی و مستند جلب می‌کند که پدیده یهودی‌ستیزی اساسا پدیده‌ای غربی ـ اروپایی است که در برهه‌های زمانی مختلف به اشکال گوناگون بروز و ظهور یافته است. با وجود این، در سال‌های اخیر از این مفهوم برای سرکوب هر نوع اعتراض نسبت به اشغالگری، آپارتاید و نسل‌کشی علیه فلسطینیان سوء استفاده شده است.