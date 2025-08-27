En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پزشکیان بدشانس ترین رئیس جمهور ایران است!

یادمان نرود که در جریان رفع فیلترینگ، قانون حجاب، استیضاح وزیر اقتصاد، اندکی افزایش در تعیین قیمت ارز ترجیحی، تنظیم بودجه و کلید زدن انجام بخش کوچکی از اصلاحات ساختاری در اقتصاد و ... چه مشکلاتی پیش آمد و کار به کجا کشید و آن‌ها که از استمرار و حیات وضع موجود منافع بی‌شمار دارند، چه بر سر پزشکیان آورده و می‌آورند.
کد خبر: ۱۳۲۴۹۴۲
| |
557 بازدید
|
۱
پزشکیان بدشانس ترین رئیس جمهور ایران است!

 شاید به جرأت بتوان گفت در مقایسه با دولت‌های گذشته، هیچ رئیس‌جمهور و هیچ دولتی به بداقبالی پزشکیان نبوده است. از روز آغاز که بحران شهادت هنیه عزیز در تهران پیش آمد تا همین حال که شمشیر داموکلس اسنپ‌بک را بالای سرش احساس می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ یک بداقبالی دیگر رئیس‌جمهور، هجوم بی‌سابقه‌ای است که از هر طرف، گویی تیری به سمت او نشانه رفته و او شاید تنها رئیس دولتی باشد که نمی‌خواهد سینه سپر کند و پاسخ‌های تند بدهد و به همین اعتبار، اعتبارش را گویی به حراج گذارده است تا تنشی پدید نیاید، دعوایی درست نشود و جایی و چیزی به هم نریزد. که البته بسیاری آن را نوعی بی‌عملی می‌دانند که از الزامات نمایش قدرت یک رئیس‌جمهور فاصله دارد.

شوربختانه فضای سیاسی کشور هم چندان منصفانه و جوانمردانه نیست، تا آن حد که در شرایط اضطرار و فشار، مطالبات جوانمردانه و معقولی داشته باشند. در یادداشت قبلی هم گفته شد که رئیس‌جمهور باید شفاف‌تر با مردم سخن بگوید و از حجم فشارها و مضایقی که با آن روبه‌روست صریح‌تر بگوید و تصویری از خود و دولتش به نمایش نگذارد که بوکسوری گیر افتاده در گوشه رینگ است. چون مخالفانش که دست بازی هم در حمله به او دارند، با آن همه دأب و داعیه ولایت‌پذیری، گویی داوری و قضاوت رهبری را هم قبول ندارند که رئیس‌جمهور را پرتلاش و پیگیر خوانده‌اند.

واقعیت آن است که دولت در میانه جنگ با قدرتمندترین دشمنان باید پشت جبهه‌ای هماهنگ، همسو و پشتیبان هم داشته باشد که چندان از آن برخوردار نیست. اوست که باید هم از دامنه تهاجمات دشمن بکاهد، هم کشور را در میانه ابر بحران‌ها و ناترازی‌های عجیب و غریب اداره کند و هم نگذارد وحدت و انسجام ملی و سرمایه اجتماعی تا حدی ترمیم‌شده لطمه ببیند. اتفاقاً تقریباً همه آن‌ها که چوبش می‌زنند با ساختار حاکمیت و محدودیت‌های قدرت دولت کاملاً آشنایند و شرایط خاص کشور را هم می‌دانند و با وجود علم به این ساختارها و محدودیت‌ها و معذوریت‌ها و مشکلات، در تنظیم مطالبات و نحوه انتقادات و هجمه‌های خود، تقوای نقد و شرط انصاف را به کناری می‌نهند.

یادمان نرود که در جریان رفع فیلترینگ، قانون حجاب، استیضاح وزیر اقتصاد، اندکی افزایش در تعیین قیمت ارز ترجیحی، تنظیم بودجه و کلید زدن انجام بخش کوچکی از اصلاحات ساختاری در اقتصاد و ... چه مشکلاتی پیش آمد و کار به کجا کشید و آن‌ها که از استمرار و حیات وضع موجود منافع بی‌شمار دارند، چه بر سرش آورده و می‌آورند.
 

با همه این اوضاع، البته این را نیز باید گفت که با وجود همه مشکلات و دست‌اندازها و محدودیت‌ها، دولت یک وظیفه مهم دارد و آن هم امیدآفرینی و نشان دادن مسیرهای خروج از بن‌بست و صراحت و قاطعیت و شفافیت بیشتر و ایجاد دلگرمی بیشتر در جامعه‌ای است که در شرایط انتظاری و مه‌آلود اقتصادی و اجتماعی، آینده روشن‌تری را پیش چشم بیاورد. نمی‌شود همه را راضی کرد و همیشه مهر سکوت بر لب زد و با کلیدواژه وفاق، هر تهمت و دروغی را به جان خرید و به تماشا و سکوت گذراند.

توصیه ما در هفته دولت به رئیس‌جمهور صادق، پاکدست، پرتلاش و البته غریب و تا حدی مظلوم این است که در برابر جریان منفعت‌طلبِ زیاده‌خواه، قاطعیت بیشتری به خرج دهد. اصطلاحاً به تنظیمات کارخانه برنگردد؛ به جبران همه کمبودهای مالی با چاپ پول و تورم ادامه ندهد، وقتی بارها اشاره کرده که دیگر نمی‌توان با روش‌های گذشته کشور را اداره کرد. تنها به حرف و درد دل بسنده نکند و در یک کلام، کاری را بکند که از دولت و از رئیس‌جمهور در شرایط جنگ تحمیلی و اقتصادی انتظار است و در اتخاذ تصمیمات سخت نهراسد. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور شانس بدشانسی رئیس جمهور بدشانس خبر فوری
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویری از پزشکیان و دخترش به مناسبت روز پدر
حکم پزشکیان برای شهرام یزدانی
آقای رئیس جمهور بنزین در حال تمام شدن است؛ برگردید
چرخش عجیب شریعتمداری در مقابل رئیس جمهور!
تأمین اعتبار کمیته ملی المپیک با دستور پزشکیان
ماموریت رئیس‌جمهور به ۳ وزیر
جزئیات سخنان پزشکیان در دیدار دبیرکل اوپک
پزشکیان شش قانون جدید ابلاغ کرد
تصاویر بازدید پزشکیان از ستاد قرارگاه مرکزی کربلا
انتصاب اعضای شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی
حضور سرزده پزشکیان در بانک مرکزی + عکس
تحلیل منصفانه گفتگوی رئیس جمهور پزشکیان؛ سمت دشمن را گم نکنیم!
تصاویری از سفر پزشکیان به تاجیکستان
پزشکیان: بی عدالتی آموزشی پذیرفتنی نیست
پزشکیان به تاجیکستان و روسیه می‌رود
بدشانس‌ترین مرد دنیا؛ بارش‌های نامطبوع و مدفوع از هوا
واکنش رئیس جمهور به احترام نظامی یک سردار
پزشکیان: اشکال می‌گیرند، حال آنکه نمی‌دانند ما چه می‌کنیم
ابراز نارضایتی رئیس جمهور از مدارس کپری و کیفیت آموزشی
پرچم آمریکا از کف حیاط دولت ایران جمع شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
9
0
پاسخ
بدشنانس ترین نه ! خودباخته ترین در حد روحانی !
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!
چرا ۴۰ساله‌های امروز جوان‌تر از گذشته‌اند؟
افشای میزان اورانیوم ۶۰ درصد باقی مانده از جنگ اهرم فشار را از ایران می‌گیرد/ تهران ممکن است با گفت‌و‌گو با آمریکا اروپایی‌ها را دور بزند
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۱ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۲۳ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۳ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۸۴ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005Yg2
tabnak.ir/005Yg2