شکست دادن رونی کلمن، دارنده هشت عنوان آقای المپیا، غیرممکن است. کولمن که به خاطر تسلطش در بدنسازی بین اواخر دهه ۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ لقب «سلطان» را گرفته، از تلاش برای حفظ هرچه بیشتر هیکل تنومند خود در دوران بازنشستگی لذت برده است.
در پایان ماه ژوئن، کولمن در بیمارستان بستری شد و مبتلا به عفونت شد. او همچنین یک عمل جراحی قلب انجام داد و شرایطش وخیم بود، اما چند هفته پس از ترک بیمارستان به باشگاه بازگشته و تمریناتش را از سر گرفت.
کلمن در ۶۱ سالگی، به دلیل تعداد زیاد جراحیهایی که از دوران اوج بدنسازیاش متحمل شده، اکنون برای حرکت از ویلچر یا عصا استفاده میکند. با وجود این، او فاش کرد که مبارزهاش با بیماری سپتیسمی «یکی از سختترین مبارزات زندگیاش» بوده است.
رونی کلمن پس از هشت بار قهرمانی در مستر المپیا و ۲۶ عنوان قهرمانی از فدراسیون بینالمللی تناسب اندام و بدنسازی (IFBB)، یکی از بزرگترین ورزشکاران تمام دوران محسوب میشود.
«پادشاه» در سال ۲۰۰۷ پس از پایان دوران حرفهای خود در مستر المپیا بازنشسته شد و از سال ۲۰۱۶ در تالار مشاهیر بینالمللی ورزش حضور دارد.
