قیمت خودرو امروز ۵ شهریور ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 5 شهریور 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز 5 شهریور 1404 در شرایطی اعلام شد که به اعتقاد کارشناسان، همچنان مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر بازار خودرو، نرخ ارز است. بر همین اساس، نوسانات اخیر ارزی بار دیگر خود را در قیمت روز خودرو نشان داده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، از سوی دیگر، طی روزهای گذشته و پس از ابلاغ آخرین مصوبات شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری، برخی خودروسازان مونتاژی خبر از بازنگری و اصلاح قیمت محصولات خود در آینده نزدیک داده‌اند.

گرچه تاکنون تغییری رسمی در لیست قیمت کارخانه‌ای خودروسازان مونتاژی ثبت نشده است، اما تنها انتشار خبر احتمال اصلاح قیمت‌ها، فضای روانی بازار را تحت تاثیر قرار داده و موجب تغییر در قیمت خودروهای مونتاژی در معاملات آزاد شده است.

قیمت خودروهای داخلی

میان محصولات داخلی، محصولات ایران خودرو، نوسانات قیمتی بیشتری را تجربه کردند. بر این اساس، تارا اتوماتیک V4 در روز جاری 20 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 180 میلیون تومان ایستاد. همچنین سورن پلاس دوگانه‌سوز با کپسول بزرگ، افزایش قیمت 9 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت 895 میلیون تومان معامله شود.

محصولات سایپا تغییرات قیمتی کمتری را نسبت به محصولات ایران خودرو تجربه کردند. با این حال، اطلس GL امروز چهار میلیون تومان گران شد و با نرخ 609 میلیون تومان به بازار خودرو رسید. از سوی دیگر، ساینا اتوماتیک دچار افت قیمت چهار میلیون تومانی شد تا با قیمت 638 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودروهای مونتاژی

سیگنال گرانی خودروهای مونتاژی، بیشترین تاثیر را بر قیمت محصولات مدیران خودرو گذاشت. بر این اساس، X33 کراس (دستی) و آریزو 6 جی‌تی، بیشترین نوسانات قیمتی را تجربه کردند. X33 کراس (دستی) با 78 میلیون تومان افزایش قیمت با نرخ یک میلیارد و 258 میلیون تومان به بنگاه‌های معاملاتی رسید. از سوی دیگر، آریزو 6 جی‌تی امروز 84 میلیون تومان گران شد و روی قله دو میلیارد و 200 میلیون تومان ایستاد.

میان محصولات کرمان موتور، کی‌ام‌سی X5 و کی‌ام‌سی J7، هرکدام 60 میلیون تومان گران شدند. به این ترتیب، X5 با نرخ یک میلیارد و 960 میلیون تومان و J7 با قیمت یک میلیارد و 970 میلیون تومان به بازار خودرو رسیدند.

فیدلیتی الیت و ون اینرودز رکورددار بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات بهمن موتور بودند. فیدلیتی الیت (5 نفره) امروز 35 میلیون تومان گران شد تا با برچسب قیمتی دو میلیارد و 255 میلیون تومان در معاملات روز جاری دیده شود. همچنین ون اینرودز امروز 38 میلیون تومان گران شد تا با نرخ 890 میلیون تومان در بازار خودرو خرید و فروش شود.

در معاملات محصولات سایر شرکت‌ها، پیکاپ کارون و لاماری هیبرید امروز بیشترین نوسانات قیمتی را داشتند. قیمت پیکاپ کارون در روز جاری 50 میلیون تومان افزایش یافت تا این خودرو در سطح قیمتی یک میلیارد و 168 میلیون تومان قرار گیرد. از سوی دیگر استقبال خریداران از لاماری هیبرید، قیمت این خودرو را 18 میلیون تومان افزایش داد تا لاماری هیبرید با نرخ دو میلیارد و 768 میلیون تومان در آگهی‌های آنلاین خرید و فروش خودرو کشف شود.
 

