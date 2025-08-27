En
قالیباف: مصوبه حقوق کارکنان دولت غیرقانونی است

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره «اصلاح ضریب حقوق اعضای هیئت علمی، کارکنان قضایی و کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴» را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دولت دانست و آن را برای اصلاح بازگرداند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به تاریخ 3 شهریور 1404 خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعلام کرد که مصوبه شماره 42122/ت64440هـ مورخ 11 تیر 1404 هیئت وزیران با موضوع «اصلاح مصوبه تعیین ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات و کارکنان دولت در سال 1404» پس از بررسی‌های حقوقی و تطبیق با قوانین، مغایر با مفاد اصل 138 قانون اساسی و چند ماده از قوانین عادی تشخیص داده شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در این نامه، به صراحت به تبصره‌های ماده واحده و بندهای الحاقی اشاره شده و آمده است که اجرای مصوبه مذکور بدون طی فرآیند اصلاح، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. رئیس مجلس تأکید کرده است که بر اساس تبصره (4) ماده (43) آیین‌نامه داخلی مجلس و به منظور انطباق کامل مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه باید اصلاح و مجدداً ارسال شود.

قالیباف در امضای پایانی، «اشکالات نگارشی، مغایرت‌های ماهوی و خروج از حدود صلاحیت دولت» را سه محور اصلی ایراد به این مصوبه دانسته است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
دور زدن قانون ! سال هاست که ....
ناشناس
|
Austria
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
مجلس شورای اسلامی ۱۳ کمیسیون تخصصی دارد من یک مجموعه ۱۳ آزمونی که بطور میانگین هر آزمون ۲۰ سال دارد تهیه کردم. سوالات کلا اطلاعات تخصصی مفاهیم پایه است می خواهد ببیند چقدر بر کاری کع انجام می دهند تسلط مفهومی دارند. خیلی خوب بود از نمایندگان محترم منتصب حکومت عضو کمیسیون های تخصصی خواسته شود به این سوالات جواب دهند تا شما بدانید مملکت را تحویل چه کسانی داده اید.
