قالیباف: مصوبه حقوق کارکنان دولت غیرقانونی است

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره «اصلاح ضریب حقوق اعضای هیئت علمی، کارکنان قضایی و کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴» را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دولت دانست و آن را برای اصلاح بازگرداند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به تاریخ 3 شهریور 1404 خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعلام کرد که مصوبه شماره 42122/ت64440هـ مورخ 11 تیر 1404 هیئت وزیران با موضوع «اصلاح مصوبه تعیین ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات و کارکنان دولت در سال 1404» پس از بررسی‌های حقوقی و تطبیق با قوانین، مغایر با مفاد اصل 138 قانون اساسی و چند ماده از قوانین عادی تشخیص داده شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در این نامه، به صراحت به تبصره‌های ماده واحده و بندهای الحاقی اشاره شده و آمده است که اجرای مصوبه مذکور بدون طی فرآیند اصلاح، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. رئیس مجلس تأکید کرده است که بر اساس تبصره (4) ماده (43) آیین‌نامه داخلی مجلس و به منظور انطباق کامل مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه باید اصلاح و مجدداً ارسال شود.

قالیباف در امضای پایانی، «اشکالات نگارشی، مغایرت‌های ماهوی و خروج از حدود صلاحیت دولت» را سه محور اصلی ایراد به این مصوبه دانسته است.