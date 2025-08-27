اظهارات عجیب ظهرهوند سفیر محبوب محمود احمدی نژاد در زمان دولت مهرورزی و عضو تیم جلیلی در مذاکرات هسته ای، درباره رئیس جمهور، به تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم از سوی دادستانی تهران منجر شده است.
به گزارش تابناک، ظهرهوند در مصاحبهای با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ادعاهای تندی علیه دولت پزشکیان مطرح کرده است. او مدعی شده که دولت در حال "بستن پرونده انقلاب اسلامی" و "پایان دادن به نظام" است و این اقدامات را بخشی از پروژههای داخلی و خارجی برای تضعیف ایران میداند.
همچنین، وی که زمانی سفر ناکامش به ایتالیا با احمدی نژاد به دلیل مواضع و حرف های این دو خبرساز شد، پزشکیان را فاقد صلاحیت برای اظهارنظرهای سیاسی دانسته و معتقد است که سیاستهای دولت به تخریب هویت ایرانی و ارزشهای ملی منجر میشود. این اظهارات، بهویژه اتهام به دولت برای همسویی با برنامههای خارجی و تضعیف نظام، به شدت جنجالبرانگیز بوده و به گفته دادستانی تهران، به تشویش اذهان عمومی منجر شده است.
این نوع اظهارات، با ایجاد دوقطبی در فضای سیاسی و تضعیف انسجام ملی، میتواند به بیاعتمادی عمومی و تضعیف جایگاه دولت منتخب در برابر فشارهای خارجی منجر شود. چنین رویکردی، بهویژه در شرایط حساس کنونی که ایران با چالشهای منطقهای و بینالمللی مواجه است، میتواند هزینههای سیاسی و اجتماعی سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.
رابطه ظهرهوند با احمدینژاد
ابوالفضل ظهرهوند از چهرههای نزدیک به محمود احمدینژاد در دوره ریاستجمهوری او بود. در اوایل دولت نهم، وی با نظر مستقیم احمدینژاد به عنوان سفیر ایران در ایتالیا منصوب شد، هرچند این انتصاب با مخالفت منوچهر متکی، وزیر خارجه وقت، همراه بود. دوره سفارت او در ایتالیا با حاشیههایی همراه بود، از جمله ادعای جنجالی درباره سوءقصد به جان احمدینژاد با اشعه ایکس و حمایت از رئیس شرکت بنتون که به اتهام صهیونیستی بودن مورد انتقاد قرار گرفت. این اقدامات، به همراه سوءمدیریت گزارششده در سفارت، به فراخوانی او از رم منجر شد.
ظهرهوند همچنین در دوره احمدینژاد به عنوان مشاور رئیسجمهور در امور افغانستان و معاون رسانهای شورای عالی امنیت ملی فعالیت کرد. نزدیکی او به احمدینژاد و سعید جلیلی، بهویژه در مذاکرات هستهای و سیاست خارجی، نشاندهنده همسویی فکری او با رویکردهای تند دولت نهم و دهم است. این ارتباط، او را به یکی از حامیان سرسخت سیاستهای احمدینژاد تبدیل کرده بود، که اغلب با اظهارات و اقدامات چالشبرانگیز همراه بود.
اظهارات و عملکرد ظهرهوند، چه در گذشته و چه در حال حاضر، به دلیل ماهیت جنجالی، هزینههایی برای کشور به همراه داشته است:
اظهارات جنجالی و تشویش اذهان عمومی: ظهرهوند در گذشته و حال با اظهارات تند و بدون پشتوانه مستدل، به ایجاد تنش در فضای سیاسی کمک کرده است. به عنوان مثال، ادعای او درباره سوءقصد به احمدینژاد در ایتالیا یا اظهارات اخیرش علیه دولت پزشکیان، به جای تقویت وحدت ملی، به التهاب سیاسی دامن زده و میتواند اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را تضعیف کند. این امر در شرایطی که ایران با فشارهای خارجی مواجه است، میتواند به بهرهبرداری دشمنان خارجی منجر شود.
مخالفتهای آقای نماینده
ظهرهوند بارها با مذاکرات هستهای و توافقاتی مانند برجام و FATF مخالفت کرده و آنها را به ضرر منافع ملی دانسته بود. او معتقد است که FATF تحت کنترل آمریکا بوده و پذیرش آن به تسلیم ایران منجر میشود. مواضع دیگر او مشابه رویکرد احمدینژاد در نفی تأثیر تحریمهابوده است.
ظهرهوند هزینههای ایران در سوریه را "ناچیز" دانسته و آن را برای حفظ ژئوپلتیک منطقه ضروری خوانده بود.
اماد اظهارات اخیر ظهرهوند علیه پزشکیان و دولت او، بهویژه اتهام به تلاش برای پایان دادن به نظام، میتواند به دوقطبیسازی و تضعیف وحدت ملی منجر شود. این رویکرد، مشابه رفتار احمدینژاد در مواجهه با منتقدان و نهادهای دیگر مانند قوه قضاییه و مجلس، به جای حل مشکلات، تنشهای داخلی را تشدید میکند و هزینههای سیاسی و اجتماعی را افزایش میدهد.
ابوالفضل ظهرهوند با سابقهای از نزدیکی به محمود احمدینژاد و حمایت از سیاستهای او، بار دیگر با اظهارات تند علیه دولت پزشکیان به ایجاد تنش در فضای سیاسی کشور دامن زده است.
