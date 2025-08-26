حرف آخر سخنگوی واخ درباره فعال شدن مکانیزم ماشه

اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت خارجه در توضیح جزئیات گفتوگوی امروز ایران با سه کشور اروپایی گفت: «به اروپاییها تشریح کردیم که بهدلایل حقوقی حق استفاده از مکانیزم ماشه را ندارند و اگر چنین اتفاقی بیفتد برای آنها تبعات خواهد داشت. قرار شد تماسها طی روزهای آینده ادامه پیداکند.» تنها چند هفته تا انقضای برجام باقی مانده و اروپا میخواهد پیش از از دسترس رفتن تحریمهای شورای امنیت، این تحریمها را با فعال کردن مکانیزم ماشه و پایان دادن به برجام، احیا کند. هرچند تحریکها برای تمدید انقضای تحریمها برای شش ماه از سوی چند بازیگر دیده میشود. توضیحات کامل سخنگوی واخ را میبینید و میشنوید.