ویتکاف: امیدواریم مسأله، ایران را پیش از پایان سال حل کنیم

فرستاده ویژه آمریکا در امور منطقه غرب آسیا در اظهاراتی گفت: «این هفته جلسات طولانی در مورد درگیری‌های غزه، ایران و اختلاف روسیه و اوکراین داریم. امیدواریم مسائل غزه، ایران، روسیه و اوکراین را قبل از پایان امسال حل کنیم.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا در امور منطقه غرب آسیا شامگاه سه‌شنبه، در طول نشست کابینه دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه «فقط یک آرزو دارم، آن هم این است که کمیته نوبل بالاخره به خودش بیاید و بفهمد که شما (ترامپ) بهترین نامزد جایزه صلح نوبل هستید» به اظهاراتی درباره جنگ غزه، جنگ اوکراین و ایران روی آورد.

او گفت: «این هفته جلسات طولانی در مورد درگیری‌های غزه، ایران و اختلاف روسیه و اوکراین داریم.»

ویتکاف تأکید کرد: «امیدواریم مسائل غزه، ایران، روسیه و اوکراین را قبل از پایان امسال حل کنیم.»