اظهارات بقائی درباره آینده مذاکرات با اروپا

سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد: «توافق شد تماس‌ها با اروپا در روزهای آینده ادامه پیدا کند و امیدواریم این روند به صیانت از حقوق و منافع ملی ایران منجر شود.»

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی با حضور معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز در ژنو برگزار شد.

«اسماعیل بقائی» سه شنبه شب بعد از پایان گفتگوهای ایران و اروپا در ژنو گفت: این روند مذاکراتی در چارچوب سیاست ایران برای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های دیپلماسی با هدف تأمین منافع ملی صورت می گیرد.

وی با اشاره به ادعاهای اخیر کشورهای اروپایی درباره امکان استفاده از سازوکار بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران از سوی آنها تأکید کرد: «موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران روشن است؛ هیچ یک از سه کشور اروپایی از نظر حقوقی و قانونی چنین حقی ندارند و در صورت اقدام، تبعات آن متوجه خود آن کشورها نیز خواهد بود.»

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفتگو با پخش خبری ۲۱ صدا و سیما خاطرنشان کرد که مواضع ایران در مذاکرات امروز به‌صورت شفاف تبیین شد و در مقابل نیز دیدگاه‌های طرف اروپایی شنیده شد.

به گفته او، در این نشست مسئولیت‌های کشورهای اروپایی به روشنی یادآوری و مطالبات ایران در حوزه رفع تحریم‌ها و حقوق هسته‌ای صریحاً بیان شد.

بقائی در پایان اعلام کرد: «توافق شد تماس‌ها در روزهای آینده ادامه پیدا کند و امیدواریم این روند به صیانت از حقوق و منافع ملی ایران منجر شود.»