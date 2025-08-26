En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تماس ایران و اروپا ادامه پیدا می‌کند

اظهارات بقائی درباره آینده مذاکرات با اروپا

سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد: «توافق شد تماس‌ها با اروپا در روزهای آینده ادامه پیدا کند و امیدواریم این روند به صیانت از حقوق و منافع ملی ایران منجر شود.»
کد خبر: ۱۳۲۴۸۸۸
| |
413 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی با حضور معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز در ژنو برگزار شد.

«اسماعیل بقائی» سه شنبه شب بعد از پایان گفتگوهای ایران و اروپا در ژنو گفت: این روند مذاکراتی در چارچوب سیاست ایران برای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های دیپلماسی با هدف تأمین منافع ملی صورت می گیرد.

وی با اشاره به ادعاهای اخیر کشورهای اروپایی درباره امکان استفاده از سازوکار بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران از سوی آنها تأکید کرد: «موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران روشن است؛ هیچ یک از سه کشور اروپایی از نظر حقوقی و قانونی چنین حقی ندارند و در صورت اقدام، تبعات آن متوجه خود آن کشورها نیز خواهد بود.»

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفتگو با پخش خبری ۲۱ صدا و سیما خاطرنشان کرد که مواضع ایران در مذاکرات امروز به‌صورت شفاف تبیین شد و در مقابل نیز دیدگاه‌های طرف اروپایی شنیده شد.

به گفته او، در این نشست مسئولیت‌های کشورهای اروپایی به روشنی یادآوری و مطالبات ایران در حوزه رفع تحریم‌ها و حقوق هسته‌ای صریحاً بیان شد.

بقائی در پایان اعلام کرد: «توافق شد تماس‌ها در روزهای آینده ادامه پیدا کند و امیدواریم این روند به صیانت از حقوق و منافع ملی ایران منجر شود.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اروپا مذاکره مکانیسم ماشه خبر فوری
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش سریع دلار به مذاکرات امروز در ژنو
دیدگاه خبرنگار وال‌استریت ژورنال درباره نشست ژنو
غریب‌آبادی: غرب به دیپلماسی، زمان و فضا دهد
ادعای آکسیوس درباره نشست ایران و تروئیکای اروپایی
پایان مذاکرات ایران و اروپا بدون صدور بیانیه/بقایی: مذاکره با اروپا ادامه خواهد داشت/ «وال استریت ژورنال»: ایران قول‌هایی داده است
پایان گفت‌وگوهای ایران و اروپا در ژنو
زمان مذاکرات ایران با نمایندگان اروپایی اعلام شد
بقائی: شایعات مذاکره با آمریکا جنگ روانی دشمن است
برگزاری گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و تروئیکای اروپایی
روایت اکسیوس از شروط اروپا برای عدم اجرای اسنپ یک
بقائی: از گفت‌وگو با هیچ طرفی واهمه نداریم
برگزاری نشست مدیران سیاسی ایران و سه کشور اروپایی
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۲۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۴ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۷ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۲ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۳ نظر)
توهین زشت مجری صداوسیما به کارشناس مشهور  (۵۷ نظر)
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005YfA
tabnak.ir/005YfA