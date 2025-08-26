En
روایت اکسیوس از شروط اروپا برای عدم اجرای اسنپ یک

رسانه آمریکایی آکسیوس شروط اروپا برای عدم اجرای اسنپ یک را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۲۴۸۸۴
1067 بازدید
به گزارش تابناک، رسانه آمریکایی آکسیوس نوشت: طبق اولتیماتوم قدرت‌های اروپایی، ایرانی‌ها باید با از سرگیری مذاکرات با ایالات متحده در مورد توافق هسته‌ای موافقت کنند، به بازرسان سازمان ملل اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حمله اسرائیل و ذخایر باقی مانده اورانیوم غنی شده ۶۰ درصد در ایران را بدهند.

آکسیوس افزود: اگر ایرانی‌ها تا ۳۱ آگوست این کار را انجام ندهند، قدرت‌های اروپایی مکانیسم ماشه را فعال کرده و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را دوباره اعمال خواهند کرد. 

