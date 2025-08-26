En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیدگاه خبرنگار وال‌استریت ژورنال درباره نشست ژنو

خبرنگار «وال‌استریت ژورنال» دیدگاه خود را در خصوص نشست ژنو میان تروئیکای اروپایی و ایران رسانه ای کرد.
کد خبر: ۱۳۲۴۸۸۲
| |
287 بازدید

به گزارش تابناک، «لارنس نورمن» خبرنگار روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در خصوص نشست ژنو ادعا کرد: منابع آگاه از مذاکرات ژنو بین ۳ کشور اروپایی / ‏ اتحادیه اروپا و ایران اعلام کردند که این نشست هیچ نتیجه قطعی نداشته است.

خبرنگار روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» افزود: من متوجه شده‌ام که ایران قول‌هایی داده است، اما آنها فاقد جزئیات یا مفاهیم لازم بودند.

«لارنس نورمن» ادعا کرد: بعلاوه؛ درک من این است که اسنپ بک همچنان مسیر رویدادها پس از جلسه امروز ژنو است. اما تصمیمات نهایی گرفته نشده است.

این در حالی است که المیادین پیشتر اعلام کرد: نشست تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان موسوم به E۳) و ایران بدون صدور هیچ بیانیه‌ای پایان یافت.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
لارنس نورمن وال استریت ژورنال ایران اروپا کشورهای اروپایی مذاکره مکانیسم ماشه خبر فوری
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روایت اکسیوس از شروط اروپا برای عدم اجرای اسنپ یک
گفتگوی عراقچی با وزیر امور خارجه ترکیه درباره مذاکرات
نورمن: گروسی گفته بازرسان آژانس احتمالا به ایران بازمی‌گردند
گفتگوی ایران و سه کشور اروپایی فردا در ژنو برگزار می‌شود
پاسخ عراقچی به پرسشی درباره درگیری دوباره ایران و اسرائیل
دور جدید گفتگو‌های ایران و اروپا در ژنو؛ پیشنهاد جدید ایران برای توقف «مکانیسم ماشه»
ادعای آکسیوس درباره نشست ایران و تروئیکای اروپایی
غریب‌آبادی: غرب به دیپلماسی، زمان و فضا دهد
وال‌استریت‌ژورنال مدعی شد: احتمال بالای فعال‌سازی ماشه
پایان گفت‌وگوهای ایران و اروپا در ژنو
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
عکس: سردیس فردوسی بزرگ در کنار خلیج فارس
دیدگاه خبرنگار وال‌استریت ژورنال درباره نشست ژنو
استقلال ۳- ذوب‌آهن۳؛ جشنواره سوپرگل/ کامبک شاگردان ساپینتو برای فرار از شکست
ادعای آکسیوس درباره نشست ایران و تروئیکای اروپایی
لحظات بریدن نیزه فلزی در دهان کودک بلوچ!
واکنش وزیر علوم به بازگشت ضیا نبوی به زندان
ادعای میلیاردی علیه یک مقام سازمان لیگ فوتبال
پایان مذاکرات ایران و اروپا بدون صدور بیانیه/ غریب آبادی: اروپا و شورای امنیت به دیپلماسی، زمان بدهند/ «وال استریت ژورنال»: ایران قول‌هایی داده است
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
نامه ماکرون به نتانیاهو: اسرائیل به شکست می‌رسد
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!
آینده هوش مصنوعی ملی
تحول بی‌نظیر در عرصه دارو با تولید مشتقات آب سنگین
غریب‌آبادی: غرب به دیپلماسی، زمان و فضا دهد
واکنش سفارت ایران به تحقیر خبرنگاران در بیروت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۲۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۴ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۷ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۲ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۳ نظر)
توهین زشت مجری صداوسیما به کارشناس مشهور  (۵۷ نظر)
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005Yf4
tabnak.ir/005Yf4