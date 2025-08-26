به گزارش تابناک، «لارنس نورمن» خبرنگار روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در خصوص نشست ژنو ادعا کرد: منابع آگاه از مذاکرات ژنو بین ۳ کشور اروپایی / ‏ اتحادیه اروپا و ایران اعلام کردند که این نشست هیچ نتیجه قطعی نداشته است.

خبرنگار روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» افزود: من متوجه شده‌ام که ایران قول‌هایی داده است، اما آنها فاقد جزئیات یا مفاهیم لازم بودند.

«لارنس نورمن» ادعا کرد: بعلاوه؛ درک من این است که اسنپ بک همچنان مسیر رویدادها پس از جلسه امروز ژنو است. اما تصمیمات نهایی گرفته نشده است.

این در حالی است که المیادین پیشتر اعلام کرد: نشست تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان موسوم به E۳) و ایران بدون صدور هیچ بیانیه‌ای پایان یافت.