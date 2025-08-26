به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی هفته گذشته در پیامی تند و تیز، «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه را به «یهودستیزی» متهم کرد و بدین ترتیب ماکرون هم در نامهای بلند بالا پاسخ نتانیاهو را داده است.
روزنامه فرانسوی «لوموند» متن کامل نامه امانوئل ماکرون به بنیامین نتانیاهو را منتشر کرده و نوشته است: «نخستوزیر عزیز، نامه مورخ ۱۷ اوت شما را دریافت کردم که حتی قبل از دریافت آن توسط من، تصمیم به انتشار عمومی آن گرفته بودید. به همین دلیل، پاسخ من نیز، به موازات آن، برای شفافسازی بحثهایمان، منتشر خواهد شد اما از طرف خودم، میخواستم به شما اطلاع دهم و منتظر میمانم تا آن را بخوانید؛ این نشان از ادب و نزاکت اولیه است.»
ماکرون در این نامه خطاب به نتانیاهو نوشت: «مبارزه با یهودستیزی نمیتواند موضوع ابزارسازی باشد و نمیتواند به هیچ اختلافی بین اسرائیل و فرانسه دامن بزند. به عنوان یکی از اولین اقدامات انجام شده پس از انتخابم، در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۷، بهطور رسمی از تعریف اتحاد بینالمللی یادبود هولوکاست (IHRA) که صهیونیسمستیزی را به عنوان یهودستیزی محکوم میکند، حمایت کردم و شما آن روز آرزو داشتید در کنار من باشید. این اولین باری بود که یک رئیسجمهور فرانسه تا این حد پیش رفته بود و من کاملا آن را میپذیرم. حفاظت از هموطنان یهودی ما در برابر ظهور یهودستیزی، از روز اول، اولویت مطلق اقدامات من بوده است. این مسئولیت بر عهده فرانسه است و تمام خدمات دولتی به آن متعهد هستند. در زمانی که ما با ابزارسازی از درگیری مواجه هستیم که متعلق به فرانسه نیست، اما بر انسجام ملی آن و امنیت شهروندان ما تاثیر میگذارد، نمیتوان از آن سوءاستفاده کرد.»
رئیسجمهور فرانسه درحالیکه در این نامه تلاش دارد خود را حامی صهیونیسم نشان دهد، نوشته است: «در حالیکه من در تاریخ ۳۱ ژوئیه قانون پیشنهادی سنا در مورد مبارزه با یهودستیزی در آموزش عالی را اعلام کردم، در حالیکه ما کنفرانس مبارزه با یهودستیزی را از فوریه تا آوریل برگزار کردیم، در حالیکه فرانسه پس از ۷ اکتبر، ۱۵ هزار افسر پلیس را برای حفاظت از مکانها در جامعه اختصاص داد، و در حالیکه افسران پلیس و داوطلبان برای امنیت ورزشکاران و گردشگران اسرائیلی در طول بازیهای المپیک و پارالمپیک تابستان گذشته بسیج شدند، این اتهامات بیعملی در مواجهه با بلایی که ما با تمام توان با آن مبارزه میکنیم، غیرقابل قبول است و تمام فرانسه را آزرده خاطر میکند.»
وی افزود: «تاریخ به ما میآموزد که هر جا یهودستیزی سعی در ریشه دواندن داشته باشد، همه اشکال نژادپرستی و نفرت با آن شکوفا میشوند. به نام این درس است که جمهوری فرانسه از زمان انقلاب ۱۷۸۹ دشمن خستگیناپذیر یهودستیزی بوده است. در نتیجه، اگر کسی حسننیت داشته باشد، نمیتواند شک کند که من همچنان و همیشه ضامن نیاز مبرم به مبارزه با این عمل شنیع خواهم بود. و اشتباه خواهد بود که یهودستیزی در فرانسه را با تصمیماتی که من گرفتهام توضیح دهیم یا حتی توجیه کنیم. یهودستیزی در کشور ما از دوردستها میآید، مدتهاست که توسط راست افراطی دامن زده میشود و امروز نیز توسط چپ افراطی دامن زده میشود.»
امانوئل ماکرون در ادامه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه افزود: «اما تعریف اتحاد بینالمللی یادبود هولوکاست نمیتواند اسرائیل را از سیاستهایی که امروز در غزه و بقیه سرزمینهای فلسطینی دنبال میکند، مبرا کند. ما اختلافات جدی داریم، اما، با وفاداری به دوستی که فرانسه و مردم اسرائیل را به هم پیوند میدهد، من بر حفظ نزدیکترین گفتوگو با شما اصرار داشتهام؛ گفتوگویی مبتنی بر تعهد تزلزلناپذیر ما به حق موجودیت و امنیت اسرائیل.»
دیدار ماکرون و نتانیاهو در کاخ الیزه - پاریس فوریه ۲۰۲۳
مسئله بهرسمیت شناختن فلسطین
او درخصوص بهرسمیت شناختن فلسطین نوشت: «اراده ما برای داشتن یک کشور برای مردم فلسطین ریشه در این اعتقاد ما دارد که صلح پایدار برای امنیت کشور اسرائیل، برای ادغام کامل منطقهای آن در خاورمیانهای که سرانجام در صلح است، و برای فرآیند عادیسازی که ما از آن حمایت میکنیم و باید در اسرع وقت تکمیل شود، ضروری است. این صلح پایدار شامل ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی، به رسمیت شناختن اسرائیل و حق آن برای امنیت، غیرنظامی شدن و زندگی در صلح در کنار شما خواهد بود.»
ماکرون همچنین با طرح ادعایی علیه جنبش حماس افزود: «این اعتقاد دوگانه به هیچ وجه نشان دهنده هیچ گونه رضایتی نیست که به حماس یا سایر گروههای تروریستی اجازه دهد از چنین کشوری برای تهدید کشور شما در آینده استفاده کنند. کشور فلسطین باید پایان حماس باشد. ما پس از تقریبا ۲ سال عملیات اسرائیل در غزه، متقاعد شدهایم که این تنها راه امروز برای ریشهکن کردن واقعی حماس و جلوگیری از غرق شدن جوانان اسرائیلی در جنگی دائمی است که نه تنها برای فلسطینیان غزه، بلکه برای اسرائیل و کل منطقه ویرانگر خواهد بود.»
وی راهحلی را هم برای خود ترسیم کرد و نوشت: «برای دستیابی به این هدف، ما به همراه عربستان سعودی، در روزهای ۲۸ و ۲۹ ژوئیه تعداد زیادی از دولتهای عربی، غربی و سایر کشورها را در نیویورک گرد هم آوردیم که تمایل خود را برای مشارکت در یک استراتژی ابراز کردند؛ از جمله پذیرش مسئولیتهای امنیتی انتقالی در نوار غزه به عنوان بخشی از یک ماموریت، حمایت و مشارکت در خلع سلاح گروههای تروریستی با شروع از حماس، کمک به تجدید حکومت پایدار فلسطینی، و بازسازی سرزمینی که اکنون ویران شده است.»
رئیسجمهور فرانسه با اشاره به درد و رنجی که فلسطینیان متحمل شدهاند، به نتانیاهو گفت: «این تعهد بیسابقه است. این تعهد ناشی از خشم ما از فاجعه انسانی وحشتناک در غزه است که هرگز قابل توجیه نیست. همچنین ناشی از این اعتقاد است که مهاجرت دسته جمعی مردم غزه به دلیل قحطی و خشونت، فراتر از بیاحترامی اخلاقی که ایجاد میکند، تاثیرات مستقیم و پایداری بر امنیت منطقهای و بینالمللی، از جمله امنیت اسرائیل و اروپا خواهد داشت.
وضعیت غرب آسیا و اتهامزنی علیه ایران
رئیسجمهور فرانسه با اتهامزنی به ایران ادعا کرد: «مهمتر از همه، این تعهد ناشی از یک تمایل جمعی بیسابقه برای دیدن صلح پایدار در خاورمیانه است، جایی که اسرائیل طی ۲ سال گذشته سهم قابلتوجهی در کاهش تهدید دیگری داشته است؛ ایران.»
امانوئل ماکرون در ادامه این تعهدی که میگوید، نوشت: «این تعهد بیسابقه است. این تمایل برای مشارکت در وضعیت پس از جنگ در غزه، با عزم راسخ برای حرکت به همان شیوه با بقیه سرزمینهای اشغالی فلسطین و تبدیل آنها به یک کشور جداگانه، غیرنظامی و اصلاحشده که در کنار شما در صلح زندگی خواهد کرد، همراه است. یک کشور فلسطینی که در آن نفرت از دیگری، چه در آموزش و چه در سایر سیاستها، جایی نخواهد داشت. ما آمادهایم تا بهطور جمعی در قبال تعهداتی که در نیویورک و توسط محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در نامهاش در ۹ ژوئن ۲۰۲۵ داده شد، پاسخگو باشیم.»
ویرانههای غزه
جنایات رژیم صهیونیستی و شکست آن در نبرد با حماس
رئیسجمهور فرانسه با اشاره بیشتر به جنایات رژیم اشغالگر در غزه تاکید کرد: «چنین اقدامی بر زندگی مردم اسرائیل برای دهههای آینده تاثیر میگذارد، هزینهای غیرقابل تحمل را بر همسایگان فلسطینی شما تحمیل خواهد کرد و به از دست رفتن فرصت تاریخی برای پیروزی که از قضا با شکست اسرائیل در آن درگیر است، منجر خواهد شد.»
ماکرون در این نامه افزود: «اشغال غزه، آوارگی اجباری فلسطینیها، به قحطی کشاندن آنها، الحاق کرانه باختری، هرگز به اسرائیل پیروزی نخواهد بخشید. برعکس، آنها انزوای کشور شما را تقویت میکنند.»
ماکرون با بیان اینکه «فرانسه همیشه دوست اسرائیل و فلسطینیان خواهد بود» در پایان خطاب به نتانیاهو نوشت: «آقای نخستوزیر، بدین ترتیب من رسما از شما میخواهم که از حمله مرگبار و غیرقانونی و بیپروایانه به سوی جنگی دائمی در غزه که کشور شما را در معرض بیآبرویی و مردم شما را در معرض بنبست قرار میدهد، دست بردارید، استعمار مجدد غیرقانونی و غیرقابل توجیه کرانه باختری را متوقف کنید و دست دراز شده شرکای بینالمللی را که مایل به تلاش برای آیندهای سرشار از صلح، امنیت و رفاه برای اسرائیل و منطقه هستند، بفشارید.»
