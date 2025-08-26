اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نطق پیش از دستور گفت: «نیروهای مسلح ما برای اینکه اجازه‌ خطای محاسباتی به دشمن ندهند برنامه ریزی های مناسبی کرده اند که یکی از آن ها رزمایش موشکی اقتدار پایدار بود که توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این رزمایش موشکی پیام روشنی به دشمن داد که در جنگ احتمالی بعدی خویشتنداری پایان خواهد یافت و فضا و مکان های جدیدی برای پاسخ متقابل در دستور قرار خواهد گرفت که در صورت دست درازی دشمن، شاهد گسترش جنگ به مناطق جدید و عرصه های دیگر اقتصادی و سیاسی خواهیم بود.» به تعبیر ساده تر ایران در پاسخ به حمله بعدی اهدافی در خلیج فارس را هدف قرار خواهد داد. سخنان کامل قالیباف را می‌بینید و می‌شنوید.