واکنش سفارت ایران به تحقیر خبرنگاران در بیروت

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از شبکه «النشرة»، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت در بیانیهای به اظهارات «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان و سوریه در کاخ بعبدا و اهانت وی به خبرنگاران در لبنان واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده است: سیاستهای آمریکا که غرق در سلطهگری، قلدری و تحقیر ملتهاست، رقتانگیز است همچنانکه وضعیت ادارهکنندگان آن نیز چنین است.
در این بیانیه آمده است: فاصله زیادی بین رویکرد ما و رویکرد آنها وجود دارد که به وضوح در دو صحنه متناقض مشاهده شد؛ صحنهای که دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تریبونها و مقابل دوربینهای لبنانی ظاهر شد و مودبانه و با درایت در بحثها شرکت کرد و جسورانه و با سعه صدر حتی به صریحترین سوالات پاسخ داد؛ در مقابل هیأتهای آمریکایی را میبینیم که مردانشان به خبرنگاران اهانت میکنند و الفاظ رکیک استفاده میکنند و زنانشان نیز سخنان بیارزش و دور از ادب بیان میکنند که نشان دهنده کینه کورکورانه آنها نسبت به مبارزان شریف در سراسر جهان است.
«توماس باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان و سوریه امروز در کنفرانس خبری که پس از دیدار او با «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان برگزار شد، به خبرنگاران توهین کرد.
فرستاده آمریکا با گستاخی خطاب به خبرنگاران گفت: «اگر هرج و مرج و شلوغی مانند حیوانات حاکم باشد ما از اینجا خواهیم رفت، اگر میخواهید بدانید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بایستی متمدنانه رفتار کنید، این مشکل منطقه است؛ آیا شما تصور میکنید که ما از این خوشحالیم و از بودن در اینجا خرسندیم؟»
