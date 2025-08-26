راهکار پزشکیان برای حل مسائل امنیتی کشور

رئیس جمهور ضمن تأکید بر لزوم بازسازی و احیای نقش محلات در اداره جامعه تصریح کرد‌: تجربه دوران دفاع مقدس ثابت کرده که محلات می‌توانند مرکز مدیریت بحران و مشکلات باشند؛ لذا می‌توان از ظرفیت‌های مردمی در سطح محله برای حل بسیاری از معضلات بهره برد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.

رئیس جمهور در این جلسه با نگاهی همه‌جانبه به موضوعات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، بر اهمیت نقش مردم و محلات در مدیریت بحران‌ها، ضرورت بازسازی فرهنگ اصیل و جایگاه مساجد، و اصلاح ساختار آموزش و پرورش به منظور تربیت نسلی توانمند و کارآمد تأکید کرد.

پزشکیان ضمن بررسی موضوعات مهم و اثرگذار بر روند فرزندآوری و زندگی اجتماعی مردم، راه‌حل‌های سطحی و کوتاه‌مدت در این زمینه را ناکارآمد دانسته و ضمن تأکید بر ضرورت تغییرات بنیادین با رویکردی علمی برای حل این مسایل تصریح کرد: مشکل اقتصادی مهم‌ترین و مؤثرترین عامل بازدارنده در حوزه فرزندآوری است، وام‌های قرض‌الحسنه و ارائه خودرو، راه‌حلی واقعی و مؤثر نیست و تا کنون نیز نتوانسته این مشکل را مرتفع سازد، چرا که مسایل اقتصادی عمیق‌تر و ساختاری‌تر است و تنها با تدابیر سطحی نمی‌توان به بهبود وضعیت در این زمینه دست یافت.

رئیس جمهور با بیان اینکه صرف اجرای قوانین بدون توجه به شرایط واقعی زندگی مردم کافی نیست تصریح کرد‌: زندگی مردم، اشتغال و درآمد است که اصل و اساس موضوعات اجتماعی را تشکیل می‌دهد. بسیاری از افراد نه تنها شغل مناسب ندارند، بلکه به دلیل فشار‌های اقتصادی به بدهکاری نیز دچار شده‌اند. دولت تمام اهتمام و تلاش خود را بر حل این مسایل متمرکز کرده است.

پزشکیان الگوی مدیریت محله محور را کلید حل مسایل امنیتی، اشتغال، آموزش و امور فرهنگی و اجتماعی دانست و ضمن تأکید بر لزوم بازسازی و احیای نقش محلات در اداره جامعه تصریح کرد‌: تجربه دوران دفاع مقدس ثابت کرده که محلات می‌توانند مرکز مدیریت بحران و مشکلات باشند؛ لذا می‌توان از ظرفیت‌های مردمی در سطح محله برای حل بسیاری از معضلات بهره برد.

رئیس جمهور با تأکید بر این نکته که فرهنگ را نمی‌توان صرفاً با دستور و بخشنامه اصلاح کرد، بازگشت به مساجد را نقطه عطفی در ایجاد تحول فرهنگی در کشور عنوان کرد و افزود‌: مساجد باید به وضعیت اوایل انقلاب بازگردند؛ یعنی کانونی که هم علم، هم مهارت و هم رفتار را اصلاح و آموزش دهد.

پزشکیان همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های آموزشی مدارس تأکید کرد و گفت: باید کودکان از همان ابتدا به گونه‌ای تربیت شوند که در مواجهه با مسایل مهم زندگی، توان تصمیم‌گیری صحیح و منطقی داشته باشند. در این زمینه شورای عالی انقلاب فرهنگی و رسانه ملی باید به کمک آموزش و پرورش آمده و مسیر اصلاحی در نظام آموزش کشور را هم‌راستا با اهداف انقلاب فرهنگی پیگیری کنند.