اعتراض به ترامپ با آتش زدن پرچم آمریکا

پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمانی مبنی بر جرم شناخته شدن سوزاندن پرچم این کشور امضا کرد؛ مردی به اتهام آتش زدن پرچم این کشور در اعتراض به سیاست های دولت او بازداشت شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رسانه های آمریکایی روز سه شنبه به وقت محلی گزارش دادند مقامات دولت ترامپ روز دوشنبه به وقت محلی مردی را در نزدیکی کاخ سفید پس از آتش زدن پرچم آمریکا بازداشت کردند.

این مرد که خود را یک کهنه سرباز ۲۰ ساله معرفی کرد، در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت: «من این پرچم را به عنوان اعتراض به آن رئیس جمهور فاشیست غیرقانونی که در کاخ سفید نشسته است، آتش می‌زنم.» او از میدان لافایت به سمت کاخ سفید اشاره کرد.

سرویس مخفی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این مرد را حدود ساعت ۶:۱۵ عصر دوشنبه به وقت محلی آمریکا «به دلیل آتش زدن یک دارایی» دستگیر کرده و به پلیس پارک آمریکا تحویل داده است.

پلیس پارک اعلام کرد که این مرد را به دلیل نقض قانونی که روشن کردن آتش در یک پارک عمومی را ممنوع می‌کند، دستگیر کرده‌اند.

این دستگیری ساعاتی پس از آن صورت گرفت که ترامپ فرمان اجرایی برای مقابله با «هتک حرمت» پرچم آمریکا در ارتباط با تحریک خشونت یا نقض سایر قوانین را امضا کرد.

این دستور، پم بوندی دادستان ک را موظف می‌کند افرادی را که پرچم آمریکا را آتش می‌زنند، «به شدت تحت پیگرد قانونی قرار دهد» و می‌گوید که این فرد «ممکن است برای روشن شدن دامنه استثنائات متمم اول قانون اساسی در این زمینه، اقامه دعوی کند.»

دیوان عالی کشور در سال ۱۹۸۹ با ۵ رای موافق در برابر ۴ رای مخالف حکم داد که قانون اساسی از آتش زدن پرچم آمریکا حمایت می‌کند.

قانون آمریکا آتش زدن پرچم را جرم نمی‌داند یا مجازاتی برای آن تعیین نمی‌کند، اما قانون ترامپ استدلال می‌کند که آتش زدن پرچم به روشی که «احتمالاً باعث تحریک اقدامات غیرقانونی قریب‌الوقوع» شود یا به منزله «سخنان ستیزه‌جویانه» باشد، از نظر قانون اساسی محافظت نمی‌شود.

ترامپ هنگام امضای این دستور گفت: «وقتی پرچم آمریکا را آتش می‌زنید، شورش‌هایی را در سطوحی که قبلاً هرگز ندیده‌ایم، تحریک می‌کند. مردم ترغیب می‌شوند.»

جینین پیرو دادستان آمریکا در واشنگتن دی سی، نقش کلیدی در تلاش‌های دولت ترامپ برای اعمال کنترل فدرال بر بخش‌هایی از واشنگتن ایفا کرده و تمایل خود را برای پیگیری شدید تخلفات سطح پایین نشان داده است.

او این ماه گفت که دفترش مردی را که متهم به پرتاب ساندویچ به سمت یک مأمور فدرال در واشنگتن دی سی بود، به ضرب و جرح مامور دولت متهم کرده است.