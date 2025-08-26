En
پایان گفت‌وگوهای ایران و اروپا در ژنو

گفت‌وگوهای ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام در ژنو برگزار شد.
پایان گفت‌وگوهای ایران و اروپا در ژنو

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این مذاکرات که دقایقی پیش به پایان رسید، ریاست هیئت ایران بر عهده «مجید تخت‌روانچی» و «کاظم غریب‌آبادی» بود و مدیران سیاسی تروئیکای اروپا و همچمنین معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حضور داشتند .

دور قبلی این مذاکرات در سوم مردادماه در استانبول برگزار شده بود.

محور اصلی این گفت‌وگوها، تهدید اروپا به فعال کردن مکانیزم ماشه و همچنین برخی از مباحث در ارتباط با تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بوده است .

این مذاکرات در پی گفت‌وگوی تلفنی روز جمعه عراقچی با وزرای خارجه سه کشور اروپایی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا و تصمیم آنها بر ادامه مذاکرات در سطح معاونان وزرای خارجه انجام شد.

