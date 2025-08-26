پاسخ عراقچی به پرسشی درباره درگیری دوباره ایران و اسرائیل

به گزارش تابناک، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتوگو با روزنامه سعودی گفت که تهران آماده ازسرگیری مذاکرات هستهای با واشنگتن است، اما به شرط دریافت تضمین در زمینه خودداری از هرگونه اقدام نظامی علیه ایران.
وزیر خارجه ایران گفته آمریکا «از آنچه در حملات نظامی به تأسیسات هستهای نتوانست به دست آورد، در هیچ مذاکرهای هم به دست نخواهد آورد.»
عراقچی که پس از شرکت در نشست فوقالعاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده با موضوع حمایت از غزه و فلسطین با روزنامه «الشرق الاوسط» گفتوگو میکرد، احتمال رویارویی جدید با رژیم صهیونیستی را رد نکرد و افزود: «احتمال هر چیزی وجود دارد و تهران آماده همه شرایط است.»
او درباره روابط ایران و عربستان تأکید کرد: «روابط دوجانبه در مرحلهای بیسابقه از همکاری قرار دارد. عربستان یک کشور بزرگ در منطقه و جهان اسلام است و همراه با ایران دو قطب مهم منطقهای به شمار میرود. همکاری دو کشور امنیت و ثبات منطقه را تضمین میکند.»
وزیر خارجه ایران در خصوص لبنان نیز تصریح کرد: «ما در امور داخلی لبنان دخالت نمیکنیم، اما همانند سایر کشورها دیدگاهها و نظرات خود را بیان میکنیم. موضوع سلاح حزبالله مربوط به خود حزب و دولت لبنان است و طرح خلع سلاح آن، ۱۰۰ درصد یک نقشه اسرائیلی است.»
عراقچی در پاسخ به پرسشی درباره تهدید بستن تنگه هرمز گفت: «سیاست رسمی ایران کاملاً روشن است. ما خواهان آرامش و صلح در خلیج فارس هستیم. ایران یک کشور تولیدکننده و صادرکننده نفت است و اقتصادش وابسته به آن است. بنابراین طبیعی است که خواهان آزادی کشتیرانی برای همه باشیم.»
غزه نیازمند عمل است نه بیانیه
عراقچی در اشاره به نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی گفت: «بیانیهها و تصمیمات خوبی صادر شد، اما مردم غزه بیش از بیانیه به حمایت عملی نیاز دارند: غذا، آب، دارو، صلح، عدالت و پایان اشغالگری. بر همین اساس بر ضرورت اقدام عملی کشورهای اسلامی تأکید کردم؛ از جمله قطع روابط با اسرائیل و توقف تبادلات تجاری با آن.»
مذاکرات هستهای
عراقچی تأکید کرد که تهران همچنان آماده ورود به مذاکرات «عادلانه و منصفانه» درباره برنامه هستهای خود است. او یادآور شد که در حال حاضر گفتوگوهایی با سه کشور اروپایی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در جریان است تا چارچوب جدیدی برای مذاکرات تعیین شود.
او گفت: «ما آماده انجام مذاکرات غیرمستقیم با ایالات متحده هستیم، به شرط آنکه آمریکاییها به ما اطمینان دهند که در طول مذاکرات هیچگونه حمله نظامی انجام نخواهند داد. باید مطمئن شویم زمانی که پای میز مذاکره میآیند، برای گفتوگویی عادلانه و منصفانه است که منافع هر دو طرف را تأمین کند و بر اساس منافع مشترک بنا شود. اما اگر تصور میکنند آنچه را از طریق حملات نظامی نتوانستند به دست آورند، میتوانند با مذاکره به دست بیاورند، این مذاکرات برگزار نخواهد شد.»
او افزود: «ما هیچگاه میز مذاکره را ترک نکردهایم. حتی در حالی که در متن مذاکرات بودیم، اسرائیل به ما حمله کرد و ایالات متحده هم به آن پیوست. بنابراین قطعاً هرگونه مذاکره جدید-اگر انجام شود-مشابه گذشته نخواهد بود. بارها تأکید کردهام که موضع ما درباره مذاکره غیرمستقیم با آمریکا تغییری نکرده است.»
احتمال درگیری با اسرائیل
وزیر خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره تنشهای اخیر در منطقه و اینکه آیا ایران و رژیم صهیونیستی در آستانه رویارویی تازهای قرار دارند، گفت: «احتمال هر چیزی وجود دارد و ما برای هر شرایطی آمادهایم. رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در جریان جنگ ۱۲ روزه به هیچیک از اهداف خود نرسیدند، در حالی که جمهوری اسلامی با قهرمانانه مقاومت کرد و همزمان به تجاوزات پاسخ داد. ما حملات موشکی خود علیه اسرائیل را تا آخرین لحظه ادامه دادیم، در حالی که آنان تصور میکردند ظرف ۴۸ ساعت میتوانند جلوی آن را بگیرند».
او ادامه داد: «پس از ۱۲ روز، این اسرائیل بود که درخواست آتشبس بدون قید و شرط کرد و چون این درخواست بدون شرط بود، ما پذیرفتیم. اگر بخواهند این سناریو را تکرار کنند، ما آمادهایم. اما تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که گزینه نظامی، گزینه موفقی نیست بلکه شکستخورده است. به همین دلیل بعید میدانم آنان دوباره چنین تجربهای را تکرار کنند، اما اگر دست به چنین اقدامی بزنند با پاسخی مشابه، بلکه قویتر روبهرو خواهند شد».
منطقه و روابط
عراقچی گفت که تحولات اخیر در غزه، لبنان و سوریه نشان داد دشمن اصلی منطقه اسرائیل است. او افزود: «در سال گذشته با بسیاری از کشورهای منطقه از جمله عربستان، مصر و اردن ارتباط گرفتیم و اعتمادسازی کردیم. سه بار با محمد بن سلمان دیدار کردم؛ امری بیسابقه در روابط دو کشور.»
در مورد مصر گفت: «رابطه داریم اما ارتقا به سطح سفیر زمان میبرد. فعلاً دفاتر حافظ منافع دو کشور فعالاند. دیشب هم شام کاری با وزیر خارجه مصر داشتم.»
لبنان
او درباره لبنان گفت: «تصمیم درباره سلاح حزبالله برعهده خود لبنانیهاست. اسرائیل به دنبال اجرای همان سناریوی سوریه در لبنان است؛ یعنی تضعیف و خلع سلاح. اما ما فقط نظر میدهیم و دخالتی نداریم. حتی آمادهایم با عربستان برای کمک به حل بحران لبنان همکاری کنیم.»
سوریه
عراقچی تأکید کرد: «موضع ایران درباره سوریه روشن است: با وحدت و حاکمیت این کشور هستیم و مخالف هرگونه طرح تقسیم آن. ثبات در سوریه به سود همه منطقه است.»
روابط ایران و عربستان
او گفت: «سعودیها برادران دینی ما هستند. سالانه بیش از ۸۰ هزار ایرانی حج و حدود ۴۰۰ هزار نفر عمره انجام میدهند. امیدواریم گردشگران سعودی هم به ایران بیایند و واقعیت کشور ما را از نزدیک ببینند. همکاری ایران و عربستان به سود کل جهان اسلام است.»
اقتصاد و سرمایهگذاری
وزیر خارجه ایران تأکید کرد: «فرصتهای زیادی برای همکاری اقتصادی وجود دارد. حجم تجارت ما با یکی از کشورهای منطقه به ۳۰ میلیارد دلار میرسد، بنابراین با عربستان هم میتوانیم به چنین سطحی برسیم. ایران ظرفیت بزرگی برای سرمایهگذاران سعودی دارد، بهویژه در حوزه نفت و گاز و صنایع دیگر.»
عراقچی در پایان گفت: «من همیشه خوشبین هستم. اگر همکاری میان کشورهای منطقه، بهویژه ایران و عربستان، تقویت شود، شاهد منطقهای باثبات و پیشرفته خواهیم بود. هدف دیپلماسی ایران هم همین است.»
