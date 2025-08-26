ورزشگاه آزادی را به پرسپولیس برگردانید

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در رابطه با فسخ قرارداد احتمالی با وحید امیری گفت: آخرین وضعیت بازیکنان در حال بررسی با کادر فنی و مدیران است و تصمیم نهایی پس از مشورت با درویش و امیری اتخاذ خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، پیمان حدادی در صحبت‌های امروز خود با اشاره به پیروزی سرخپوشان مقابل سپاهان در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس، اظهار داشت: «خداوند کمک کرد و دیروز توانستیم بازی بسیار حساس و خوبی را ببریم. همان‌طور که آقای هاشمیان نیز اعلام کردند، انتظار این است روند تیم در بازی‌های آینده بهتر شود. شاید نقطه قوت تیم ما در تعویض‌هایی بود که انجام شد. این مساله نشان می‌دهد آقای هاشمیان در حال حاضر روی نیمکت بازیکنانی را دارد که می‌تواند از آن‌ها استفاده کند.»

با خواست هاشمیان اقدام می‌کنیم

رئیس هیئت‌مدیره اضافه کرد: «تا الان هم نقل و انتقالاتی که داشتیم بر اساس درخواست ایشان بوده است. دو جای خالی هم داریم. هر زمان که بازیکن مورد نظر خودشان را معرفی کنند، مذاکرات برای جذب آن‌ها آغاز می‌شود. در ابتدای کار هم که بحث نقل و انتقالاتی پرسپولیس خیلی خوب و به سرعت پیش رفت، برای این بود که ما یک لیست در اختیار داشتیم و بر اساس آن توانستیم با سرعت وارد مذاکره و عقد قرارداد شویم. از این‌جا به بعد هم هر لیستی از سوی آقای هاشمیان ارائه شود، باشگاه در سریع‌ترین زمان برای جذب بازیکن مورد نظر وارد عمل می‌شود.»

از جوان‌ها حمایت کنیم

پیمان حدادی خاطرنشان ساخت: «ما باید بازیکن خوب و باکیفیت بیاوریم، اما این نکته هم مهم است که به بازیکنان جوان خودمان هم میدان بدهیم. این مساله بالاخره باید از یک جایی شروع شود. از هواداران خواهش می‌کنیم از بازیکنان جوان مثل سهیل صحرایی، امیررضا رفیعی، یعقوب براجعه، عنایت‌زاده و دیگر نفراتی که از آکادمی می‌آیند، حمایت کنند و آن‌ها را زیر بال و پر خودشان بگیرند. این‌ها سرمایه‌های اصلی باشگاه هستند. باور کنید همین‌ها هستند که در سال‌های آتی، ما را در لیگ قهرمانان آسیا به مراحل بالا می‌برند. این‌که هر سال برویم بازیکن خوب و خارجی باکیفیت مثل اورونوف که اثرگذار است را بیاوریم، خوب است، اما در کنار این، از یک جایی باید بپذیریم اگر هزینه‌ای هم دارد، آن را بپردازیم و به بازیکنان جوان میدان بدهیم که رشد کنند تا بعد همان‌ها به تیم کمک کنند. آکادمی فوتبال ما بر این اساس پیش رفته است که در یکی دو سال آینده بتوانیم عمده بازیکنان تیم بزرگسال را از محل آکادمی تامین کنیم.»

درخواست برای بازگشت به ورزشگاه آزادی

رئیس هیئت‌مدیره پرسپولیس در مورد خواست و تاکید بازیکنان پرسپولیس برای برگزاری بازی‌های خانگی در ورزشگاه آزادی، تصریح نمود: «برای بازسازی ورزشگاه آزادی تلاش می‌شود، اما ما خواهش می‌کنیم این تلاش بیشتر شود تا پرسپولیس و استقلال بتوانند در این ورزشگاه بازی کنند. فوتبال با حضور تماشاگر جذاب می‌شود و طبعاً در ورزشگاه آزادی حضور تماشاگر جذابیت را بیشتر خواهد کرد. من فکر می‌کنم از یک ماه بعد بتوانیم همه بازی‌ها را در ورزشگاه آزادی داشته باشیم. الان عمده بازسازی انجام شده است و خواهش ما این است که بخش باقی‌مانده هم انجام شود.»

او ادامه داد: «پارسال در نیم فصل اول، بخشی از امتیازات از دست رفته ما در ورزشگاه آزادی نبود و به گفته کارشناسان، بخشی از امتیازاتی که از دست دادیم به همین دلیل بود. ما به عنوان کادر مدیریت باشگاه پرسپولیس از همه مسئولان به‌خصوص وزارت ورزش درخواست داریم کمک کنند ما در این ورزشگاه میزبانی کنیم.»

وضعیت پزشکی سرژ اوریه و شایعات پیرامون آن

حدادی درباره وضعیت پزشکی سرژ اوریه بازیکن مبتلا به هپاتیت B پرسپولیس توضیح داد: «این بازیکن در کشور ترکیه یک سری از آزمایش‌های پزشکی از جمله سی‌تی اسکن و ام‌آر‌آی را انجام داده بود. این بازیکن پیش‌تر نیز بیماری را داشت و در تیم‌های قبلی مانند تاتنهام و پاری‌سن‌ژرمن نیز دارو مصرف می‌کرده است. نوع بیماری او مُسری نبوده و در آخرین تیمی که بازی می‌کرد به او اعلام کردند، نیاز به مصرف دارو نیست و به این دلیل دارو را قطع کرده بود. در جلسه کمیته انضباطی که دیروز برگزار شد، رضا درویش(مدیرعامل باشگاه پرسپولیس) شخصاً حضور داشت و مساله خاصی وجود ندارد. به نظر می‌رسد پس از تعطیلات، بازیکن آماده حضور در مسابقات خواهد بود و جا دارد از همکاری کامل مسئولان ایفمارک نیز تشکر کنیم. اگر موضوع بیماری این بازیکن رسانه‌ای نمی‌شد، شرایط خیلی بهتر پیش می‌رفت.»

فسخ قرارداد دورسون و مهری

وی در رابطه با فسخ قرارداد با سردار دورسون و سعید مهری در ساعت‌های پایانی نقل و انتقالات گفت: «همان‌طور که در روز آخر بازار اعلام شد، جذب بازیکن با درخواست کتبی سرمربی انجام می‌شود و سرمربی از نظر فنی می‌تواند بازیکنانی را نخواهد. در مذاکرات انجام شده، با توجه به اینکه لیست تیم کامل بود و ۲۱ بازیکن داشتیم، دو بازیکن از تیم جدا شدند. باشگاه نیز نامه‌های باشگاه‌های متقاضی را دریافت و پاسخ داده است. برای بازیکنان ایرانی و خارجی که به باشگاه می‌آیند، محدودیت‌هایی اعمال شده و هر بازیکنی که به تیم ایرانی منتقل شود، باید مبلغی به پرسپولیس به عنوان غرامت پرداخت کند.»

حدادی در خصوص توافق مالی با بازیکنان افزود: «در مورد بازیکنان خارجی، مانند دورسون و مهری، توافقات صورت گرفته عمدتاً شامل بخشش مطالبات سال گذشته آنان بوده است. هدف این بوده که تعامل خوبی با بازیکنان برقرار شود تا وقتی از پرسپولیس و ایران می‌روند، خاطره خوبی از باشگاه داشته باشند. همین روند در مورد گولسیانی نیز اجرا شد. اگر در آینده بخواهیم بازیکنی از ترکیه یا گرجستان جذب کنیم، اولین نکته‌ای که بازیکن از مدیربرنامه‌ها می‌پرسد، نحوه رفتار باشگاه و کشور با بازیکن است.»

تکلیف امیری به زودی مشخص می‌شود

رئیس هیات مدیره باشگاه در رابطه با فسخ قرارداد احتمالی با وحید امیری تصریح کرد: «آخرین وضعیت بازیکنان در حال بررسی با کادر فنی و مدیران است و تصمیم نهایی پس از مشورت با درویش و امیری اتخاذ خواهد شد. امیدواریم با ادامه تعاملات و همکاری مسئولان، بتوانیم شرایط مناسبی برای حضور بازیکنان در مسابقات فراهم کنیم. امیری یکی از بازیکنان شاخص تاریخ باشگاه پرسپولیس و حتی می‌توان گفت کشور ما است. هیچ شکی در این مورد وجود ندارد. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که شخصیت ایشان رعایت شود. از نظر مالی هم متضرر نشوند، تا بتوانیم او را در پرسپولیس داشته باشیم؛ چه به عنوان بازیکن و چه به عنوان یکی از اعضای کادر فنی. پیش‌بینی می‌کنم طی یکی دو روز آینده این موضوع حل شود.»

وی افزود: «وحید هاشمیان دو بازیکن بزرگ و مطرح را مدنظر نداشت. ما باید به نظر او احترام بگذاریم. پیش‌تر نیز چنین مواردی را تجربه کرده‌ایم. به عنوان مثال کارتال اعلام کرد که دورسون را می‌خواهد و ما جذب کردیم، اما سپس هاشمیان گفتند که این بازیکن مورد نیاز نیست و ما نیز قرارداد را فسخ کردیم.»