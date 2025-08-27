بهترین راه برای تفسیر چهره‌ها و شخصیت شناسی این است که ابتدا تفاوت بین ویژگی چهره‌های گوناگون را شناسایی کنیم و بتوانیم آن را به ویژگی‌های شخصیتی افراد مرتبط نماییم.

به گزارش تابناک؛ اگرچه چهره شناسی علم مستقلی در زیست‌شناسی و یا روانشناسی نیست، اما بسیاری از مردم علاقه‌مندند تا بتوانند چهره افراد را شناسایی و حالات چهره آنها را تفسیر نمایند. چهره شما نشانه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی شماست.

اگر چه تعامل با محیط یا برخی ویژگی‌های وراثتی نیز در شکل‌گیری شخصیت افراد تدخیل هستند، اما از روی فرم چهره می‌توان شخصیت نسبی افراد را تشخیص داد.

شخصیت شناسی چهره گرد:

آنها چهره‌های نسبتا چاق و لپ‌های گوشتی دارند و به چهره آبی مشهورند. افرادی که دارای چنین چهره‌ای هستند، افراد منعطف و سازگاری به شمار می‌آیند.

آنها توانایی زیادی برای به دست آوردن پول و قدرت دارند و در عین حال افرادی هستند که به خوبی شرایط و دیگران را درک می‌کنند. اشخاصی با صورت گرد هنرمندند، تفکر خلاق دارند و ایده‌هایشان دیگران را مجذوب خود می‌کند.

سخاوت با آنها عجین شده و برای آنان زندگی یک بازی بسیار لذت‌بخش است که دوست‌دارند آن را با دیگران به اشتراک بگذارند. این افراد به مهربانی و حساسیت مشهورند. اگر شما به دنبال روابط عاشقانه طولانی و پایدار هستید، این افراد گزینه صحیحی هستند.

شخصیت شناسی چهره کشیده:

افرادی که دارای صورت کشیده و لاغر هستند، عموما فیزیک بدنی خوبی نیز دارند. این نوع چهره به چهره چوبی معروف است. این افراد تنهایی را به همنشینی با دیگران ترجیح می‌دهند و از بودن با خودشان لذت می‌برند.

آنها افرادی جاه‌طلبند و به دنبال موفقیت می‌گردند. چنین اشخاصی اهل عمل هستند، روشمند هستند و سخت‌کوشند. آنها دچار خودشیفتگی‌اند و در ایجاد روابط عاطفی ضعیف عمل می‌کنند.

شخصیت شناسی چهره‌های مثلثی:

چهره مثلثی به چهره آتشین نیز معروف است. افرادی که دارای چهره مثلثی هستند دارای پیشانی بزرگ، گونه‌های برجسته و چانه کوچک هستند.

همانگونه که از اسم آتش پیداست این افراد می‌توانند سریع عصبانی شوند. در مقابل، می‌توانند تا حد بسیار زیادی به لحاظ فیزیکی قوی و شجاع باشند. این افراد اگرچه به نظر می‌آید که سریعا عصبانی می‌شوند، اما در عین حال خلاقند و نوآوری دارند.

شخصیت شناسی چهره مثلثی معکوس:

چنین افرادی پیشانی بزرگی دارند که به سمت چانه مخروطی شکل می‌شود. چنین افرادی خود ارزیاب هستند و ذهنی سریع دارند و از حافظه قدرتمندی بهره می‌برند. آنها جاه‌طلبند و به استقلال علاقه‌مندند. این اشخاص کمی سخت‌گیر هستند و صمیمیت و تعهد برای آنان بسیار ارزشمند است.

شخصیت شناسی چهره مربعی:

چهره مربعی را چهره فولادی می‌دانند. چنین افرادی ظاهر قرینه‌ای دارند بدین معنا که همه جهت‌های صورت آنان تقریبا برابر با جهت رو به روست و به همین جهت به آنان چهره مربعی می‌گویند. در نگاه اول چهره آنها سخت و عبوس به نظر می‌رسد. این افراد به نظر باهوش می‌آیند و ذهن تحلیلی و تعیین‌کننده‌ای دارند.

صورت‌های فولادی نشانه رقابت‌پذیری، قاطعیت، مادی‌گرایی، قدرت و روحیه جنگجویانه است. افراد با چهره مربعی افرادی متعادل هستند و به شدت به دنبال موفقیت حرفه‌ای می‌باشند. آنها افراد سازمان یافته‌ای هستند و از قدرت تصمیم‌گیریشان برای محافظت از خانواده بهره می‌گیرند. همچنین قدرت تصمیم‌گیری بالای آنان باعث می‌شود تا آنها بتوانند رهبران و مدیران خوبی نیز باشند. این افراد حسادت و کمی خودکامگی را نیز در وجودشان دارند.

شخصیت شناسی چهره مستطیلی:

چهره‌های مستطیلی مانند چهره‌های مربعی هستند با این تفاوت که کمی بزرگتر و کشیده‌ترند. افرادی با صورت‌های مستطیلی باهوش، سخت‌کوش و فعالند. چنین اشخاصی بر روی خودشان نظارت و کنترل دارند و بسیار درونگرا هستند.

این افراد کمی تمایل به خشونت دارند، اما شدت خشونت آنها کمتر است. آنها عموما به سمت سیاست، ورزش و تجارت می‌روند. آنها افرادی نسبتا متعادل‌اند، در برخی موارد جاه‌طلبند، و گاهی غمگین و افسرده به نظر می‌رسند.

شخصیت شناسی چهره بیضی شکل:

چهره این افراد نه گردند و نه گوشه‌دار، بلکه بیضی و معمولی‌اند. این چهره معمول‌ترین چهره بین انسان‌هاست. چنین افرادی آرام و واقع گرایند. این افراد قابلیت حل نزاع‌ها را به کمک دیپلماسی دارند. آنها اگرچه در زمان‌های لازم بسیار محتاط عمل می‌کنند، اما با افرادی که برایشان مهم هستند بسیار روابط خوبی دارند.

چنین اشخاصی متعادل، شیرین، و جذاب هستند. چهره‌های بیضی شکل عموما دیپلمات‌های قهاری می‌شوند. همچنین زنانی با این چهره معمولا هنرمندان قابلی هستند. این افراد بسیار کم حرف هستند. همچنین آنها احساسات و عواطف خودرا پنهان می‌کنند و گاهی خطرناک می‌شوند، اما به طور کلی آنچنان عصبی نیستند. به لحاظ قدرت فیزیکی نیز این افراد ضعیف به نظر می‌رسند و کمی غیر فعالند. آنها افراد و جهان اطرافشان را به عنوان یک مجموعه می‌بینند بنابراین قبل از هرگونه تصمیم گیری به خوبی فکر می‌کنند چرا که نگران این هستند که تصمیم‌گیریشان اشتباه باشد.

چنین افرادی از مجموعه چیز‌هایی که نتوانند تغییرش دهند متنفرند مانند: عقاید سخت، نظرات قاطع و تصمیم‌گیری‌هایی که امکان بازگشت ندارند!

شخصیت شناسی صورت‌های گوشه‌دار:

منظور از صورت‌های گوشه‌دار این است که شما دارای گونه‌های بسیار باریک هستید به صورتی که به یک مستطیل با عرض کوتاه نمایش داده می‌شوند. این افراد مستقل و بسیار حساس بوده و قدرت انتخاب بالایی دارند. آنها کمی دمدمی مزاج هستند و قدرت تحلیلی دارند و علاقه‌مندند پیش از آن که اقدامی انجام دهند، گوش بسپارند.

در نگاه اول ممکن است آنها سرد به نظر برسند، اما زمانی که اطرافیانشان را بشناسند با آنان گرم خواهند شد. آنها غرغرو و بدبین هستند و به راحتی مورد آزار قرار می‌گیرند. نگاه آنها به زندگی سخت، خطرناک و پیچیده است.

این افراد صداقت و خلوص بالایی دارند و در همه نقاط زندگی و به خصوص در روابط عاطفی به دنبال رابطه خاص، عمیق، شدید، قوی و پایدار هستند. آنها ترجیح می‌دهند با خودشان باشند تا این که اطرافشان را افرادی سطحی در بر گیرند.

شخصیت شناسی چهره قلبی شکل:

منظور از چهره قلبی، یک پیشانی بزرگ است که بیشترین ارتفاع آن در بین شقیقه و جلوی مو‌های سر است. افراد دارای این چهره گونه‌های برجسته و لب‌های معمولی و یا کوچکی دارند.

چهره آنها به گونه‌ایست که در آن از پیشانی تا چانه به صورت مخروطی پایین می‌آید و چانه‌ای کوچک دارند. افرادی با این چهره ویژگی‌های شخصیتی دارند که از جمله آن می‌توان به تیزهوشی بالا اشاره کرد. این افراد جاه‌طلب در عین واقع‌گرا، دمدمی مزاج و در عین حال خجالتی هستند.

شخصیت شناسی چهره لوزی شکل:

منظور از چهره لوزی، گونه‌های برجسته‌ای هستند که بزرگتر از پیشانی نشان داده می‌شوند. دماغ معمولی، دهان کوچک و یا عادی و نیز چانه کوچکی دارند.

افرادی با صورت لوزی شکل مقتدر، با اعتماد به نفس بالا و در عین حال جذابند. آنها عموما غیر قابل پیش‌بینی‌اند و کمال‌گرا به نظر می‌آیند. این افراد بسیار حساسند و حساسیتشان را با بداخلاقی نشان می‌دهند. لوزی‌ها ویژگی‌هایی مشابه فلز و یا آتش دارند.

شخصیت شناسی چهره‌های ذوزنقه‌ای:

این ویژگی‌های شخصیتی مربوط به کسانی است که پیشانی کوچک، فک بزرگ، دماغ بزرگ و دهان کوچک و یا معمولی را دارا هستند. این افراد بسیار حسی، قدرتمند، به لحاظ فیزیکی قوی بوده و دارای غریزه بالایی هستند. آنها افراد تحکم کننده‌ای هستند و می‌توانند شرایط را به خوبی کنترل کنند. این چهره از جمله نادر‌ترین چهره‌هاست.

شخصیت شناسی از روی پیشانی هم ممکن است

پیشانی صاف: کسانی که که دارای خطوط در پیشانی نیستـنـد، افـرادی اندیشمند و همیشه در حال تفکر می‌باشند و در تصمیم گیری‌ها سریع و منطقی عمل می‌نمایند.

پیشانی چروکیده: وجود خطوط در سطح پیشانی نشان می‌دهد که ایـنـگونه افراد به سرعت هیجان زده و احساساتی شده و سریع آشفته و پریشان حال می‌گردند.