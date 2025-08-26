En
اقدامی که می‌تواند سن بیولوژیکی را معکوس کند

مطالعات نشان می‌دهد ورزش با تغییر DNA سن بیولوژیکی شما را معکوس می کند.
کد خبر: ۱۳۲۴۸۳۴
508 بازدید
اقدامی که می‌تواند سن بیولوژیکی را معکوس کند

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ورزش به معنای واقعی کلمه بدن شما را در سطح سلولی جوان‌تر می‌کند و این تغییرات تنها پس از ۸ هفته ورزش کردن اتفاق می‌افتد.

مجموعه‌ای از تحقیقات رو به رشد نشان می‌دهد که ورزش منظم ممکن است کاری بیش از حفظ تناسب اندام شما انجام دهد - در واقع می‌تواند سن بیولوژیکی شما را کند یا معکوس کند.

در یک دیدگاه جدید که در مجله Aging منتشر شده است، دانشمندان دانشگاه توهوکو تأکید می‌کنند که چگونه فعالیت بدنی ساختار یافته بر پیری اپی‌ژنتیکی، یک فرآیند مولکولی که سرعت پیر شدن بدن را در سطح سلولی ردیابی می‌کند، تأثیر می‌گذارد. برخلاف سن تقویمی، سن اپی‌ژنتیکی نشان دهنده تغییرات در متیلاسیون DNA است که بر فعالیت ژن تأثیر می‌گذارد و به طور فزاینده‌ای به عنوان یک معیار کلیدی برای سلامت طولانی مدت دیده می‌شود.

مطالعات ذکر شده در این بررسی نشان می‌دهد که تمرینات هوازی و مقاومتی می‌توانند این نشانگر‌های پیری را در انسان و حیوانات کاهش دهند. در یک مثال قابل توجه، زنان میانسال کم‌تحرک پس از تنها هشت هفته ورزش ساختار یافته، سن اپی‌ژنتیکی خود را دو سال کاهش دادند.

حتی جالب‌تر اینکه، مشخص شد ورزشکاران نخبه در سطح مولکولی کندتر از افراد غیرورزشکار پیر می‌شوند که به مزایای بلندمدت آن اشاره دارد.

این بررسی تأکید می‌کند که ورزش منظم و هدفمند برای چندین اندام - نه فقط عضلات - از جمله قلب، کبد و روده مفید است.

این یافته‌ها از این ایده که ورزش به عنوان یک “محافظ پیری” عمل می‌کند، پشتیبانی می‌کنند و شواهد محکمی ارائه می‌دهند که حفظ تناسب اندام یکی از قدرتمندترین ابزار‌ها برای به تأخیر انداختن پیری درونی و افزایش طول عمر است.

